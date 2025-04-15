Супрастин® таблетки (Suprastin® tablets)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 266 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
139,37
Экономия при брони: -12,43 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
151,60
Экономия при брони: -22,30 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
151,70
Экономия при брони: -22,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
152,00
Экономия при брони: -22,70 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
137,62
Экономия при брони: -10,73 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
138,88
Экономия при брони: -8,37 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
151,70
Экономия при брони: -22,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
151,60
Экономия при брони: -22,30 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
151,60
Экономия при брони: -22,30 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis