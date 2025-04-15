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Супрастин® таблетки (Suprastin® tablets)

Супрастин® таблетки (Suprastin® tablets)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 266 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
73,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
128,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
139,37
Экономия при брони: -12,43 грн
126,94 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
60,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
151,60
Экономия при брони: -22,30 грн
129,30 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
146,60 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
122,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
128,00 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
134,80 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
141,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
151,70
Экономия при брони: -22,40 грн
129,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
152,00
Экономия при брони: -22,70 грн
129,30 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
137,62
Экономия при брони: -10,73 грн
126,89 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
138,88
Экономия при брони: -8,37 грн
130,51 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
146,70 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
151,70
Экономия при брони: -22,40 грн
129,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
151,60
Экономия при брони: -22,30 грн
129,30 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
146,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
151,60
Экономия при брони: -22,30 грн
129,30 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
146,70 грн
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