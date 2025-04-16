Супрастин® таблетки (Suprastin® tablets)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 190 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
155,20
Экономия при брони: -27,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 41 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
68,64
Экономия при брони: -8,41 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 41 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 41 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
136,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 41 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
149,44
Экономия при брони: -7,18 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 41 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 41 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
141,54
Экономия при брони: -15,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 41 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
134,89
Экономия при брони: -10,79 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 41 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 41 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
134,43
Экономия при брони: -13,52 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 41 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
151,20
Экономия при брони: -23,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 41 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
139,92
Экономия при брони: -15,82 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 41 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 41 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 41 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
135,39
Экономия при брони: -12,06 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
153,30
Экономия при брони: -25,20 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 41 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
137,04
Экономия при брони: -12,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 11 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
135,56
Экономия при брони: -10,42 грн