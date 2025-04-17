Супрастин® таблетки (Suprastin® tablets)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
136,15
Экономия при брони: -10,25 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
152,00
Экономия при брони: -20,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
138,37
Экономия при брони: -11,77 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается через 34 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
152,10
Экономия при брони: -20,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
157,00
Экономия при брони: -25,10 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
156,90
Экономия при брони: -25,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
141,65
Экономия при брони: -14,83 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
142,82
Экономия при брони: -16,22 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
154,80
Экономия при брони: -22,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
137,03
Экономия при брони: -10,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 34 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
136,03
Экономия при брони: -9,82 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
153,50
Экономия при брони: -21,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
142,98
Экономия при брони: -16,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
138,66
Экономия при брони: -11,97 грн