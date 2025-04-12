очищенный препарат из листьев ландыша майского и его разновидностей. Действует аналогично дигитоксину и строфантину; дает более продолжительный эффект. Механизм действия обусловлен угнетением Na+/K+-АТФазы в мембране клеток. При сердечной недостаточности увеличивает ударный и минутный объем сердца, улучшает опорожнение желудочков, что приводит к уменьшению размеров сердца и снижению потребности миокарда в кислороде.