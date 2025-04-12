Препараты ландыша

Коргликон раствор для инъекций (Corglyconum solutio pro injectionibus)

Коргликон раствор для инъекций 0,6 мг/мл ампула 1 мл в пачке №10
Цены в Киев
от 40,82 грн
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Характеристики
Производитель
Форма выпуска
Раствор для инъекций
Условия продажи
По рецепту
Дозировка
0,6 мг/мл
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/4857/02/01 от 05.01.2017
Международное название

Коргликон раствор для инъекций инструкция по применению

Состав

Сумма гликозидов из листьев ландыша - 0,6 мг/мл

Фармакологические свойства

очищенный препарат из листьев ландыша майского и его разновидностей. Действует аналогично дигитоксину и строфантину; дает более продолжительный эффект. Механизм действия обусловлен угнетением Na+/K+-АТФазы в мембране клеток. При сердечной недостаточности увеличивает ударный и минутный объем сердца, улучшает опорожнение желудочков, что приводит к уменьшению размеров сердца и снижению потребности миокарда в кислороде.

Показания Коргликон раствор для инъекций

острая и хроническая недостаточность кровообращения II и III стадии, пароксизмальная тахикардия, тахисистолическая форма мерцательной аритмии.

Применение Коргликон раствор для инъекций

в/в медленно по 0,5–1 мл 0,06% р-ра в 20 мл 40% р-ра глюкозы. Высшая разовая доза для взрослых — 1 мл, суточная — 2 мл.

Противопоказания

гликозидная интоксикация, желудочковая тахикардия, AV-блокада II и III степени, выраженная брадикардия, гиперкальциемия, гипокалиемия, изолированный митральный стеноз, гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия, синдром каротидного синуса, аневризма грудного отдела аорты, WPW с-м, острый инфаркт миокарда.

Побочные эффекты

в основном обусловлены его передозировкой или повышенной чувствительностью пациента к сердечным гликозидам; редко — аллергические реакции.