Коргликон раствор для инъекций (Corglyconum solutio pro injectionibus)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 183 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
106,40
Экономия при брони: -8,12 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
81,00
Экономия при брони: -3,17 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
13,16
Экономия при брони: -0,64 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
100,64
Экономия при брони: -6,90 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
40,85
Экономия при брони: -5,05 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
102,73
Экономия при брони: -40,92 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
86,24
Экономия при брони: -5,07 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
42,65
Экономия при брони: -6,85 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
14,05
Экономия при брони: -0,53 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
106,46
Экономия при брони: -5,47 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
83,42
Экономия при брони: -9,63 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
90,44
Экономия при брони: -8,73 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
67,56
Экономия при брони: -5,06 грн