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Коргликон раствор для инъекций (Corglyconum solutio pro injectionibus)

Коргликон раствор для инъекций (Corglyconum solutio pro injectionibus)

Винница (адрес не указан)
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Доступно в 61 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
25,97
Экономия при брони: -2,84 грн
23,13 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
32,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
52,79
Экономия при брони: -6,53 грн
46,26 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
45,43 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
41,16 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
64,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
65,54
Экономия при брони: -7,71 грн
57,83 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
69,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
65,32 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
101,89
Экономия при брони: -11,23 грн
90,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
68,22
Экономия при брони: -3,02 грн
65,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
66,15
Экономия при брони: -9,34 грн
56,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
39,11
Экономия при брони: -5,03 грн
34,09 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
72,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
94,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
64,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
58,41 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
64,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
64,32
Экономия при брони: -7,54 грн
56,78 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.2 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
67,30 грн
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