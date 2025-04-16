Коргликон раствор для инъекций (Corglyconum solutio pro injectionibus)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 101 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
83,93
Экономия при брони: -5,65 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
95,71
Экономия при брони: -4,97 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
85,30
Экономия при брони: -10,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
82,33
Экономия при брони: -4,51 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
83,26
Экономия при брони: -5,74 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
85,30
Экономия при брони: -10,10 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
86,10
Экономия при брони: -10,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
24,48
Экономия при брони: -1,92 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
60,30
Экономия при брони: -8,83 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
102,39
Экономия при брони: -21,50 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
100,72
Экономия при брони: -19,83 грн