парентерально применяют водный р-р, содержащий в 1 мл 0,6 мг гликозидов при острой и хронической недостаточности кровообращения II и III степени; при сердечной декомпенсации, осложненной тахисистолической формой фибрилляции предсердий; для купирования приступов пароксизмальной тахикардии. Препарат вводят в/в: взрослым — по 0,5–1 мл, детям в возрасте от 2 до 5 лет по 0,2–0,5 мл, от 6 до 12 лет — по 0,5–0,75 мл на инъекцию. Вводить нередко приходится 2 раза в сутки (с интервалом 8—10 ч). Инъекции проводят медленно (в течение 5–6 мин) в 10–20 мл 20% или 40% р-ра глюкозы. Высшие дозы для взрослых в/в: разовая 1 мл, суточная 2 мл.