Коргликон раствор для инъекций (Corglyconum solutio pro injectionibus)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
78,00
Экономия при брони: -2,34 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
85,40
Экономия при брони: -4,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
24,48
Экономия при брони: -0,15 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
51,80
Экономия при брони: -8,47 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
25,89
Экономия при брони: -1,56 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
82,60
Экономия при брони: -4,41 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
80,97
Экономия при брони: -8,75 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
59,09
Экономия при брони: -8,18 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
41,51
Экономия при брони: -5,14 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
81,60
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
66,91
Экономия при брони: -6,86 грн