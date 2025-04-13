Коргликон раствор для инъекций (Corglyconum solutio pro injectionibus)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 554 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Фармация
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
44,10
Экономия при брони: -6,65 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Фармация
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
57,02
Экономия при брони: -8,66 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
96,11
Экономия при брони: -32,72 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
39,51
Экономия при брони: -1,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
80,57
Экономия при брони: -18,67 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
102,85
Экономия при брони: -15,63 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Здоровая семья
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Коцюбинского Михаила, 8-А
1.6 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье