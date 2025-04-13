Киев
Коргликон раствор для инъекций (Corglyconum solutio pro injectionibus)

Коргликон раствор для инъекций (Corglyconum solutio pro injectionibus)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 554 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
50,25 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
86,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
50,25 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
86,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
41,22 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
50,25 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
44,10
Экономия при брони: -6,65 грн
37,45 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
89,10 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
57,02
Экономия при брони: -8,66 грн
48,36 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
50,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
96,11
Экономия при брони: -32,72 грн
63,39 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
50,47 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
50,25 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
74,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
39,51
Экономия при брони: -1,92 грн
37,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
80,57
Экономия при брони: -18,67 грн
61,90 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
102,85
Экономия при брони: -15,63 грн
87,22 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
68,50 грн
Здоровая семья
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Коцюбинского Михаила, 8-А
1.6 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
67,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
50,25 грн
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