Коргликон раствор для инъекций (Corglyconum solutio pro injectionibus)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 171 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
42,98
Экономия при брони: -5,14 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
65,28
Экономия при брони: -9,44 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
75,80
Экономия при брони: -6,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
85,10
Экономия при брони: -15,30 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
33,34
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
75,80
Экономия при брони: -6,00 грн
D.s.
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
0.9 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
78,00
Экономия при брони: -8,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
45,71
Экономия при брони: -3,67 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
86,10
Экономия при брони: -16,30 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
73,44
Экономия при брони: -10,62 грн