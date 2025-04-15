Коргликон раствор для инъекций (Corglyconum solutio pro injectionibus)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
90,00
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
49,16
Экономия при брони: -1,88 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
103,71
Экономия при брони: -30,02 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
81,60
Экономия при брони: -14,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
83,80
Экономия при брони: -2,92 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
66,21
Экономия при брони: -3,28 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
97,69
Экономия при брони: -34,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
10,64
Экономия при брони: -0,62 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
69,72
Экономия при брони: -2,39 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
73,87
Экономия при брони: -3,58 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
72,46
Экономия при брони: -4,29 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
84,76
Экономия при брони: -6,94 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
35,63
Экономия при брони: -1,85 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
78,00
Экономия при брони: -10,70 грн