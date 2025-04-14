Коргликон раствор для инъекций (Corglyconum solutio pro injectionibus)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 181 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
44,84
Экономия при брони: -6,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
103,27
Экономия при брони: -9,89 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
93,69
Экономия при брони: -9,02 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
65,92
Экономия при брони: -6,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
62,65
Экономия при брони: -3,48 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
103,18
Экономия при брони: -9,44 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье