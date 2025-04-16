Коргликон раствор для инъекций (Corglyconum solutio pro injectionibus)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 129 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 45 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 45 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
103,49
Экономия при брони: -12,03 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 45 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 45 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
102,95
Экономия при брони: -5,11 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 45 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 45 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
52,92
Экономия при брони: -2,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 45 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
82,20
Экономия при брони: -6,04 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 45 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
85,20
Экономия при брони: -9,04 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 45 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 45 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
75,80
Экономия при брони: -7,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 45 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
25,37
Экономия при брони: -2,53 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 45 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 45 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 45 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
84,35
Экономия при брони: -8,74 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 45 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
102,25
Экономия при брони: -21,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
84,46
Экономия при брони: -8,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 45 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
64,89
Экономия при брони: -8,08 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 45 мин
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 45 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 45 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Коргликон раствор для инъекций 0.6 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
32,68
Экономия при брони: -2,57 грн