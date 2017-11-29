Для наружного применения.

Непосредственно перед применением у детей в возрасте 3–5 лет мазь разводят теплой кипяченой водой (30-35 ºС) в соотношении 1:1 и перемешивают до образования однородной эмульсии. Обработку, как правило, следует проводить без предварительной теплой ванны 2 раза с интервалом 12 часов. У детей в возрасте старше 5-и лет и взрослых применяют неразведенную мазь.

При лечении чесотки на предварительно вымытую кожу в один прием наносят и втирают 10-15 г мази. Мазью покрывают все участки кожи, кроме лица и волос.

Сначала мазь наносят на ладони, кисти рук, затем на все другие части тела в последовательности сверху вниз. В последнюю очередь мазь наносят на ноги, на ступни и в межпальцевые промежутки. В местах с нежной кожей (паховая область, гениталии, грудные железы), а также при экземе, дерматите или пиодермии следует осторожно наносить мазь, не втирая.

После применения мази нельзя мыть руки в течение 3-х часов. В некоторых случаях после высыхания нанесенной мази (обычно через 1 час) рекомендуется нанести второй слой препарата. После окончания обработки больным следует надеть чистое нательное белье, сменить постельное белье. Через 24-48 часов принять душ и снова сменить нательное и постельное белье.

Мазь наносят на кожу 4 раза в течение 2-х недель с интервалом в 3-4 дня. На курс лечения расходуют в среднем 60-90 г мази.