Бензилбензоат Гриндекс (Benzylbenzoate Grindeks) (28529) - инструкция по применению ATC-классификация
Бензилбензоат Гриндекс инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
- Заявитель
- Местонахождение заявителя
Состав
действующее вещество: benzyl benzoate;
1 г мази содержит 200 мг бензилбензоата;
вспомогательные вещества: полисорбат 80, карбомер, натрия гидроксид, метилпарабен (Е 218), пропилпарабен (Е 216), бронопол, вода очищенная.
Лекарственная форма
Мазь.
Основные физико-химические свойства: мазь белого или почти белого цвета со специфическим запахом.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при эктопаразитозах, включая клещей чесотки. Код АТС P03A Х01.
Фармакологические свойства
Фармакодинкамика.
Бензилбензоат — бензиловый эфир бензойной кислоты. Действует избирательно, проникает через хитиновый покров чесоточных клещей Acarus scabiei и накапливается в их организме в токсических концентрациях, вызывая гибель взрослых особей. Не действует на яйца чесоточного клеща. Обладает также слабым анестезирующим действием.
Фармакокинетика.
При местном применении бензилбензоат проникает в верхние слои эпидермиса, не всасывается системно.
Показания
Чесотка.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам, входящим в состав мази.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Изучение взаимодействия не проводилось.
Особенности применения
Мазь предназначена только для наружного применения. Для того, чтобы мазь не вызывала раздражение, следует избегать попадания мази в глаза, на слизистые оболочки или повреждённую поверхность.
Для определения повышенной чувствительности к препарату рекомендуется предварительно нанести небольшое количество мази на кожу.
Мазь содержит в качестве вспомогательных веществ метилпарабен (Е 218), пропилпарабен (Е 216) и бронопол. Метилпарабен (Е 218) и пропилпарабен (Е 216) могут вызывать аллергические реакции (возможно, замедленного типа), бронопол — местные кожные реакции (например, контактный дерматит).
Способ применения и дозы
Для наружного применения.
Непосредственно перед применением у детей в возрасте 3–5 лет мазь разводят теплой кипяченой водой (30-35 ºС) в соотношении 1:1 и перемешивают до образования однородной эмульсии. Обработку, как правило, следует проводить без предварительной теплой ванны 2 раза с интервалом 12 часов. У детей в возрасте старше 5-и лет и взрослых применяют неразведенную мазь.
При лечении чесотки на предварительно вымытую кожу в один прием наносят и втирают 10-15 г мази. Мазью покрывают все участки кожи, кроме лица и волос.
Сначала мазь наносят на ладони, кисти рук, затем на все другие части тела в последовательности сверху вниз. В последнюю очередь мазь наносят на ноги, на ступни и в межпальцевые промежутки. В местах с нежной кожей (паховая область, гениталии, грудные железы), а также при экземе, дерматите или пиодермии следует осторожно наносить мазь, не втирая.
После применения мази нельзя мыть руки в течение 3-х часов. В некоторых случаях после высыхания нанесенной мази (обычно через 1 час) рекомендуется нанести второй слой препарата. После окончания обработки больным следует надеть чистое нательное белье, сменить постельное белье. Через 24-48 часов принять душ и снова сменить нательное и постельное белье.
Мазь наносят на кожу 4 раза в течение 2-х недель с интервалом в 3-4 дня. На курс лечения расходуют в среднем 60-90 г мази.
Дети
Детям в возрасте младше 3 лет мазь применять не рекомендуется.
Побочные реакции
Классификация частоты побочных реакций: очень часто (≥ 1/10); часто (≥ 1/100 до < 1/10); нечасто (≥ 1/1000 до < 1/100); редко (≥ 1/10000 до < 1/1000); очень редко (< 1/10000), включая отдельные случаи; неизвестно (нельзя определить по имеющимся данным).
Со стороны кожи и подкожных тканей
Неизвестно: контактный дерматит; аллергические кожные реакции: раздражение кожи, ощущение болезненного жжения. Чувствительность кожи особенно усиливается, если ее поверхность повреждена, или если мазь попадает на слизистую гениталий.
При втирании мази в кожу может возникнуть ощущение пощипывания, которое проходит через несколько минут. Если ощущение пощипывания не проходит, следует промыть кожу.
Срок годности
2,5 года.
Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С.
Не хранить в холодильнике и морозильной камере.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 30 г в тубе алюминиевой; по 1 тубе в пачке картонной.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
АО Таллиннский фармацевтический завод.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Тонди 33, 11316 Таллинн, Эстония.
Заявитель
АО «Гриндекс».
Местонахождение заявителя
Ул. Крустпилс, 53, Рига, LV-1057, Латвия.