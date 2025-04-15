Бензилбензоат Гриндекс (Benzylbenzoate Grindeks)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
209,44
Экономия при брони: -8,02 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 12 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
198,00
Экономия при брони: -10,42 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
189,30
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
213,88
Экономия при брони: -19,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 12 мин
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 51
3.9 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
209,74
Экономия при брони: -7,62 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Полякова / Волшебная, 1/163
5.0 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
186,54
Экономия при брони: -8,02 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Воронина, 19
5.5 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
212,26
Экономия при брони: -10,84 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Космическая / Броневая, 17/1
6.6 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
191,18
Экономия при брони: -9,33 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27
8.1 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
195,74
Экономия при брони: -9,35 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 12 мин
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
184,70
Экономия при брони: -0,20 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 12 мин
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 66/23
10.1 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
210,75
Экономия при брони: -9,42 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 12 мин
Запорожье, ул. Энтузиастов, 2
10.2 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Народная аптека
Открыто
Закроется через 12 мин
Запорожье, ул. Сорочинская, 11
10.8 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Запорожье, шоссе Хортицкое, 4
11.0 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
207,51
Экономия при брони: -6,18 грн
В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется через 12 мин
Вольнянск, пер. Торговый, 17
22.4 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Подорожник
Открыто
Закроется через 42 мин
Днепр, бульв. Славы, 40
62.3 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
199,00
Экономия при брони: -19,00 грн
Подорожник
Днепр, просп. Героев, 23-Д
62.5 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
182,40
Экономия при брони: -2,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 12 мин
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 16-А
62.6 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks