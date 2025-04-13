Бензилбензоат Гриндекс (Benzylbenzoate Grindeks)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.6 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
4.8 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
204,80
Экономия при брони: -17,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
5.1 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
211,42
Экономия при брони: -10,14 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 49/8
6.0 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 1-А
6.2 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
196,23
Экономия при брони: -9,63 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 179
7.4 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 13
7.5 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
8.2 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 70-Е
8.4 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
208,02
Экономия при брони: -10,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Соборности Украины, 238-Д
9.0 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
220,98
Экономия при брони: -12,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.6 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
205,02
Экономия при брони: -13,89 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.7 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Магнолия
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 103/41
11.1 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Пивденное, перек. Украинская / Тасуя Бориса, 52/52
17.4 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Краснокутск, ул. Мира, 141-А
77.8 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Лозовая, ул. Благовещенская, 8
122.7 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Марко Вовчок, 15
141.5 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
214,63
Экономия при брони: -7,38 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 38
142.9 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
274,44
Экономия при брони: -10,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Сумы, ул. Харьковская, 36/1
143.0 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
219,74
Экономия при брони: -12,30 грн