Бензилбензоат Гриндекс (Benzylbenzoate Grindeks)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках в Днепр
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
201,40
Экономия при брони: -21,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
206,66
Экономия при брони: -7,75 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 3 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 106
5.0 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
217,66
Экономия при брони: -10,13 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 3 мин
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
6.1 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
219,46
Экономия при брони: -10,19 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Днепр, просп. Науки, 31
7.4 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
199,00
Экономия при брони: -19,00 грн
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
8.2 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Подорожник
Открыто
Закроется через 33 мин
Днепр, шоссе Донецкое, 121-Б
8.3 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
199,00
Экономия при брони: -19,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 122
8.6 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
187,59
Экономия при брони: -10,82 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 1-Н
8.7 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Подорожник
Открыто
Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Березинская, 23-А
8.9 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Днепр, бульв. Славы, 40
8.9 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
199,00
Экономия при брони: -19,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Калиновая, 53-К
9.4 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
279,25
Экономия при брони: -12,23 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 3 мин
Днепр, ул. Калиновая, 40/42
9.7 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
198,95
Экономия при брони: -6,34 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 33 мин
Днепр, просп. Героев, 23-Д
9.7 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
182,40
Экономия при брони: -2,40 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 3 мин
Днепр, ул. Калиновая, 1
10.5 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
205,02
Экономия при брони: -11,35 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Старый Шлях, 7
12.4 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
256,90
Экономия при брони: -76,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 16-А
13.8 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 09:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 100
4.8 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 83
5.8 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks