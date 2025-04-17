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Бензилбензоат Гриндекс (Benzylbenzoate Grindeks)
Бензилбензоат Гриндекс (Benzylbenzoate Grindeks)
Винница
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 13
53.1 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
262,00
Экономия при брони:
-7,86 грн
254,14
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бар, пл. Святого Николая, 12
62.7 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
177,90
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Летичев, ул. Савицкого Юрия, 14
65.4 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
230,70
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Летичев, ул. Ширпала Леонида, 13/1
65.7 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
257,20
Экономия при брони:
-26,50 грн
230,70
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Европейская, 132
72.9 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
201,40
грн
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Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Житомирская, 38
74.2 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
242,00
Экономия при брони:
-7,26 грн
234,74
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Старая Синява, ул. Грушевского Михаила, 37-А
74.8 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
200,40
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Деражня, ул. Мира, 38-Б
77.7 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
257,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Гайсин, ул. 1-го Мая, 67
80.7 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
201,10
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ладыжин, ул. Кравчика Петра, 12-Г
81.4 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
181,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тетиев, ул. Драча Ивана, 26-А
87.4 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
197,20
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Новая Ушица, ул. Подольская, 36/2
100.2 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
202,80
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 09:00
Хмельницкий, ул. Повстанческая, 42/2
109.8 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
180,00
Экономия при брони:
-5,40 грн
174,60
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, просп. Мира, 82
109.9 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
202,80
Экономия при брони:
-22,30 грн
180,50
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
110.3 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
186,70
Экономия при брони:
-6,20 грн
180,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Панаса Мирного, 28-Б
110.4 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
199,50
Экономия при брони:
-19,00 грн
180,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 05:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 34
110.5 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
201,10
Экономия при брони:
-20,60 грн
180,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Староконстантинов, ул. Мира, 21/1
110.6 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
256,90
Экономия при брони:
-39,20 грн
217,70
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Староконстантинов, аллея Хохтиф, 18
110.7 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
217,70
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Староконстантинов, аллея Хохтиф, 14
110.8 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
217,70
грн
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