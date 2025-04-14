Бензилбензоат Гриндекс (Benzylbenzoate Grindeks)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Одесса
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
213,94
Экономия при брони: -11,31 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
185,20
Экономия при брони: -0,30 грн
Роза
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
5.5 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Мария
Одесса, просп. Шевченко, 11-А
5.9 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Гармония
Одесса, дорога Люстдорфская, 50
6.1 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Афина
Одесса, просп. Шевченко, 8-В
6.1 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Аркадия
Одесса, ул. Савельева Артура, 24
7.2 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Вузовская
Одесса, ул. Шелухина Сергея, 82
8.7 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Изабелла
Одесса, дорога Люстдорфская, 170/2
10.6 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Фармацевт копейкин
Одесса, ул. Крымская, 80
13.6 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
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Хлебодарское, дорога Маякская, 4-Б
7.2 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Черноморская
Черноморск, ул. Александрийская, 17-А
21.0 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Аптека низких цен
Теплодар, ул. Прокопия Романа, 2
27.8 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
221,03
Экономия при брони: -13,41 грн
Подорожник
Беляевка, ул. Костина, 2
37.3 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Подорожник
Белгород-Днестровский, ул. Еврейская, 26-Б
41.8 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Подорожник
Коблево, ул. Одесская, 2/3
44.5 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Подорожник
Раздельная, ул. Привокзальная, 1
62.2 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
187,10
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
111.5 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
202,17
Экономия при брони: -9,13 грн