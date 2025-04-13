Бензилбензоат Гриндекс (Benzylbenzoate Grindeks)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
219,25
Экономия при брони: -10,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
276,39
Экономия при брони: -16,28 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
196,00
Экономия при брони: -13,72 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.5 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
274,31
Экономия при брони: -14,20 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 4
3.9 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 26-А
3.9 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пер. Политехнический, 1/3
4.0 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
197,80
Экономия при брони: -8,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
5.6 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
275,89
Экономия при брони: -15,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
6.3 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
274,88
Экономия при брони: -14,77 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Берлинского Максима, 14
6.4 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
195,20
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 9-Г
6.5 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
269,79
Экономия при брони: -9,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 75
8.0 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
251,67
Экономия при брони: -9,81 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Пчелки Елены, 6
8.6 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
203,30
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 47-А
8.7 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
271,63
Экономия при брони: -11,52 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Здановской Юлии / Самийла Кошки, 60/5
8.8 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
257,60
Экономия при брони: -55,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 54-В
8.8 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
276,16
Экономия при брони: -16,05 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
243,00
Экономия при брони: -4,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
8.8 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
271,37
Экономия при брони: -11,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 100-З
9.3 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
197,64
Экономия при брони: -10,52 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
9.9 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
243,00
Экономия при брони: -4,86 грн