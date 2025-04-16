Бензилбензоат Гриндекс (Benzylbenzoate Grindeks)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
199,35
Экономия при брони: -9,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
192,84
Экономия при брони: -11,43 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
204,80
Экономия при брони: -19,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
213,94
Экономия при брони: -10,92 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
199,58
Экономия при брони: -16,58 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
200,40
Экономия при брони: -15,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А
6.9 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
212,09
Экономия при брони: -12,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
7.1 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
213,61
Экономия при брони: -10,79 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
7.5 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
208,92
Экономия при брони: -6,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
7.6 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
199,80
Экономия при брони: -10,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
8.3 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
271,49
Экономия при брони: -11,44 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
9.5 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
209,36
Экономия при брони: -12,28 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 21-К
12.4 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
200,50
Экономия при брони: -15,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
15.9 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
267,44
Экономия при брони: -10,16 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 164
20.4 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 1-Г
20.9 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
204,80
Экономия при брони: -19,40 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 13
29.8 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 44-А
30.3 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
198,66
Экономия при брони: -11,07 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Апостолово, ул. Центральная, 57
36.8 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Зеленодольск, пер. Молодежный, 10-Б
42.7 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
184,40
Экономия при брони: -0,20 грн