Бензилбензоат Гриндекс (Benzylbenzoate Grindeks)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
252,40
Экономия при брони: -33,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Подорожник
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Подорожник
Львов, ул. Железнодорожная, 7
1.6 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Подорожник
Львов, ул. Яблонской Софии, 8
1.8 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
257,70
Экономия при брони: -38,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
257,60
Экономия при брони: -38,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 93
2.7 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
256,20
Экономия при брони: -37,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Панаса Мирного, 24
3.2 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
252,40
Экономия при брони: -33,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Владимира Великого, 27
3.4 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
252,40
Экономия при брони: -33,50 грн
Аптека бам
Львов, ул. Владимира Великого, 61
3.5 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
250,90
Экономия при брони: -32,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Липинского, 60
3.7 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Подорожник
Львов, ул. Навроцкого, 23
3.8 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Подорожник
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 25-А
4.1 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
256,90
Экономия при брони: -38,00 грн
Пульс
Львов, ул. Патона, 9/4
4.2 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Подорожник
Львов, ул. Гринченко, 4-Б
4.4 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Пульс
Львов, ул. Гринченко, 2-А
4.5 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks