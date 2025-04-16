Бензилбензоат Гриндекс (Benzylbenzoate Grindeks)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Николаев
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
199,92
Экономия при брони: -11,92 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
212,80
Экономия при брони: -9,40 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 56
3.8 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
188,26
Экономия при брони: -5,96 грн
Медпрепараты
Николаев, просп. Мира, 17
5.4 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
212,35
Экономия при брони: -6,80 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 09:00
Херсон, ул. Примаченко Владимира, 4
58.1 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
213,80
Экономия при брони: -9,85 грн
Подорожник
Баштанка, ул. Юбилейная, 85-А
62.8 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Подорожник
Коблево, ул. Одесская, 2/3
66.1 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Подорожник
Березнеговатое, пл. Соборно-Николаевская, 2
77.7 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Подорожник
Александровка, ул. Подзигуна Генерала, 73
98.3 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
204,10
Экономия при брони: -51,60 грн
Фармацевт копейкин
Одесса, ул. Крымская, 80
98.5 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Мария
Одесса, просп. Шевченко, 11-А
107.8 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
107.9 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
185,20
Экономия при брони: -0,30 грн
Афина
Одесса, просп. Шевченко, 8-В
107.9 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
108.1 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
212,57
Экономия при брони: -8,51 грн
Аркадия
Одесса, ул. Савельева Артура, 24
108.5 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
109.3 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Виола
Одесса, дорога Фонтанская, 59
109.5 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
109.6 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Адмирал
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
109.7 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Гармония
Одесса, дорога Люстдорфская, 50
110.6 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks