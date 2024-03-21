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Активные вещества — “Б”БЕНЗИЛ БЕНЗОАТ* (BENZYLII BENZOAS*)

БЕНЗИЛ БЕНЗОАТ* (BENZYLII BENZOAS*) Действующее вещество

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Найдено: 5 препаратов
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная, 20 %, флакон, 50 г, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бензилбензоата эмульсия Эмульсия накожная, 20 %, флакон, 50 г, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 870 аптеках
от 23,19 грн
Цены в аптеках
Бензилбензоат крем, 250 мг/г, туба, 40 г, в пачке, в пачке, № 1; Фармак
Бензилбензоат Крем, 250 мг/г, туба, 40 г, в пачке, в пачке, № 1 Фармак
В 459 аптеках
от 74,30 грн
Цены в аптеках
Бензилбензоат Гриндекс мазь, 200 мг/г, туба, 30 г, № 1; Grindeks
Бензилбензоат Гриндекс Мазь, 200 мг/г, туба, 30 г, № 1 Grindeks
В 146 аптеках
от 153,47 грн
Цены в аптеках
Бензилбензоат эмульсия накожная, 200 мг/г, флакон, 50 г, № 1; Здоровье
Бензилбензоат Эмульсия накожная, 200 мг/г, флакон, 50 г, № 1 Здоровье
В 43 аптеках
от 14,60 грн
Цены в аптеках
Бензилбензоат-Дарница мазь, 250 мг/г, туба, 30 г, в пачке, в пачке, № 1; Дарница
Бензилбензоат-Дарница Мазь, 250 мг/г, туба, 30 г, в пачке, в пачке, № 1 Дарница
Нет в наличии
Форма выпуска: эмульсия для наружного применения, крем, мазь.
БЕНЗИЛ БЕНЗОАТ* (BENZYLII BENZOAS*)
CAS №: 120-51-4 C14H12O2
HSDB: бензойной кислоты бензиловый эфир.
USPDDN, HSDB, RTECS, TSCAINV: бензойной кислоты фенилметиловый эфир.
HSDB, RTECS: бензилового спирта бензойный эфир; или бензил бензенкарбоксилат; или бензил фенилморфат.
Форма выпуска: эмульсия для наружного применения, крем, мазь.

действует токсически на чесоточных клещей (Acarus scabiei).

чесотка.

средство втирают в кожу. Проводят смену белья и постельных принадлежностей. После обработки не следует мыть руки в течение 3 ч. Через 3 дня после обработки больной принимает душ или моется в ванне и снова меняет белье. При необходимости обработку повторяют.

повышенная чувствительность к бензил бензоату.

преходящее ощущение жжения, раздражение кожи.

избегать попадания в глаза.