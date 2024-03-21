БЕНЗИЛ БЕНЗОАТ* (BENZYLII BENZOAS*) Действующее вещество
Бензилбензоата эмульсия Эмульсия накожная, 20 %, флакон, 50 г, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
от 23,19 грн
от 153,47 грн
от 14,60 грн
Форма выпуска: эмульсия для наружного применения, крем, мазь.
CAS №: 120-51-4 C14H12O2
HSDB: бензойной кислоты бензиловый эфир.
USPDDN, HSDB, RTECS, TSCAINV: бензойной кислоты фенилметиловый эфир.
HSDB, RTECS: бензилового спирта бензойный эфир; или бензил бензенкарбоксилат; или бензил фенилморфат.
USPDDN, HSDB, RTECS, TSCAINV: бензойной кислоты фенилметиловый эфир.
HSDB, RTECS: бензилового спирта бензойный эфир; или бензил бензенкарбоксилат; или бензил фенилморфат.
Форма выпуска: эмульсия для наружного применения, крем, мазь.
действует токсически на чесоточных клещей (Acarus scabiei).
чесотка.
средство втирают в кожу. Проводят смену белья и постельных принадлежностей. После обработки не следует мыть руки в течение 3 ч. Через 3 дня после обработки больной принимает душ или моется в ванне и снова меняет белье. При необходимости обработку повторяют.
повышенная чувствительность к бензил бензоату.
преходящее ощущение жжения, раздражение кожи.
избегать попадания в глаза.