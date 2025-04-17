Бензилбензоат Гриндекс (Benzylbenzoate Grindeks)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
218,87
Экономия при брони: -13,22 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
202,70
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
202,34
Экономия при брони: -11,16 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Космонавтов, 9
3.2 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
202,80
Экономия при брони: -1,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Независимости, 56
5.0 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
В городах рядом
Подорожник
Городня, ул. Черниговская, 15
48.6 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Подорожник
Носовка, ул. Вокзальная, 1
65.4 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
201,10
Экономия при брони: -6,90 грн
Ощад аптека
Корюковка, ул. Шевченко Тараса, 71
73.6 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Подорожник
Борзна, ул. Независимости, 3
83.5 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Подорожник
Бобровица, ул. Озерянский Путь, 2-А
84.9 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Бажаемо здоровья
Калита, ул. Мира, 45
85.1 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Подорожник
Бахмач, ул. Соборности, 60-А
112.2 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Подорожник
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 218
113.5 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Подорожник
Бровары, ул. Петлюры Симона, 24
113.7 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
Аптека низких цен
Вышгород, ул. Шолуденко, 1-А
115.5 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
270,07
Экономия при брони: -13,64 грн
Аптека шар@
Бровары, ул. Грушевского Михаила, 17/1
115.8 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
265,13
Экономия при брони: -14,53 грн
Подорожник
Згуровка, ул. Украинская, 5-Б
116.3 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
178,70
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 54-В
123.5 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
262,44
Экономия при брони: -9,12 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 9-Г
125.0 км
Бензилбензоат Гриндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Grindeks
269,74
Экономия при брони: -17,46 грн