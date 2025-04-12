Префемин (Prefemin)
Префемин инструкция по применению
Состав
действующее вещество: 1 таблетка содержит сухого экстракта плодов прутняка обыкновенного (Fructis Agni casti) (нативного) (6–12:1) — 20 мг (экстрагент — этанол 60% (м / м));
вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая; лактоза, моногидрат; магния стеарат; кремния диоксид коллоидный безводный; гипромеллоза; макрогол 400; титана диоксид (Е 171); макрогол 20000; пропиленгликоль.
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства: круглые двояковыпуклые таблетки, белого цвета, с ароматным запахом.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые в гинекологии. Код АТС G02С X03.
Фармакологические свойства
Препарат является растительным лекарственным средством для лечения предменструального синдрома и нарушений менструального цикла.
Препарат оказывает нормализующее действие на уровень половых гормонов. Допаминергические эффекты препарата вызывают снижение выработки пролактина, то есть устраняют гиперпролактинемию. Повышенная концентрация пролактина нарушает секрецию гонадотропинов, в результате чего могут возникнуть нарушения при созревании фолликулов, овуляции и в стадии желтого тела, что в дальнейшем приводит к дисбалансу между эстрадиолом и прогестероном. Этот дисбаланс между половыми гормонами вызывает менструальные нарушения, а также мастодинию. В отличие от эстрогенов и других гормонов, пролактин оказывает также прямое стимулирующее действие на пролиферативные процессы в молочных железах, усиливая образование соединительной ткани и расширяя молочные протоки. Снижение уровня пролактина приводит к обратному развитию патологических процессов в молочных железах и купирует болевой синдром. Ритмичная выработка и нормализация соотношения гонадотропных гормонов приводит к нормализации второй фазы менструального цикла.
Показания
Предменструальный синдром (психологическая лабильность, головная боль или мигрень, запор), мастодиния (припухлость молочных желез), которая часто сопровождается болью (масталгия).
Нарушение менструального цикла.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к плодам прутняка обыкновенного или к любому из вспомогательных компонентов препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Не исключено взаимодействие с агонистами допамина, антагонистами допамина, эстрогенами и антиэстрогенами ввиду возможных допаминергических и эстрогенных эффектов прутняка обыкновенного.
Особенности применения
Плоды прутняка обыкновенного могут оказывать положительное влияние на женскую фертильность путем регулирования менструального цикла.
Пациенткам, которые имеют или имели эстрогензависимые опухоли, а также пациенткам, которые применяют агонисты допамина, антагонисты допамина, эстрогены и антиэстрогены, следует проконсультироваться с врачом перед применением препаратов, в составе которых есть прутняк обыкновенный (Аgnus Саstus).
При наличии в анамнезе расстройств гипофиза перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом, так как плоды прутняка обыкновенного влияют на гипоталамо-гипофизарную систему.
В случае пролактин-секретирующих опухолей гипофиза применения плодов прутняка обыкновенного может маскировать симптомы опухоли.
Нет клинических данных относительно применения пациентам с тяжелой почечной или печеночной недостаточностью.
Если во время применения препарата симптомы ухудшаются, необходимо проконсультироваться с врачом.
Это лекарственное средство содержит лактозу. Препарат не следует принимать больным с наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы или нарушением всасывания глюкозы-галактозы.
Префемин гармонизирует гормональный баланс в женском организме, процесс гармонизации может длиться до 3 месяцев. В это время возможны нарушения менструального цикла.
Способ применения и дозы
Препарат принимать по 1 таблетке 1 раз в день.
Таблетки, покрытые оболочкой, следует глотать, не разжевывая, с достаточным количеством воды.
Лечение продолжается в течение 3 месяцев без перерыва на период менструации. Даже после улучшения состояния следует продолжить лечение еще в течение нескольких недель.
Если симптомы не проходят после приема препарата в течение 3 месяцев, следует обратиться за консультацией к врачу.
Дети
Из-за недостаточности данных препарат не рекомендуется применять детям.
Передозировки
В случае передозировки лечение симптоматическое.
Побочные реакции
При применении лекарственных средств, содержащих плоды прутняка обыкновенного, сообщалось про аллергические реакции, включая кожные высыпания, крапивницу, отек лица, одышку и затрудненное глотание, а также случаи желудочно-кишечных расстройств (тошнота, боль в животе), головную боль и головокружение, акне, нарушение менструального цикла.
В случае возникновения каких-либо реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °C в оригинальной упаковке.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 30 таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в блистере, по 1 или 3 блистера в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Макс Целлер Зьоне АГ.
Max Zeller Sohne AG.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Зеебликштрассе 4, 8590 Романсхорн, Швейцария.
Seeblickstrаsse 4, 8590 Romanshorn, Switzerland.
Заявитель
Амакс Фарма ЛТД.
Amaxa Pharma LTD.
Местонахождение заявителя
ул. Уимпол, 9, W1G 9SG Лондон, Великобритания.
9 Wimpole Street, W1G 9SG London, United Kingdom.