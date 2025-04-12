Плоды прутняка обыкновенного могут оказывать положительное влияние на женскую фертильность путем регулирования менструального цикла.

Пациенткам, которые имеют или имели эстрогензависимые опухоли, а также пациенткам, которые применяют агонисты допамина, антагонисты допамина, эстрогены и антиэстрогены, следует проконсультироваться с врачом перед применением препаратов, в составе которых есть прутняк обыкновенный (Аgnus Саstus).

При наличии в анамнезе расстройств гипофиза перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом, так как плоды прутняка обыкновенного влияют на гипоталамо-гипофизарную систему.

В случае пролактин-секретирующих опухолей гипофиза применения плодов прутняка обыкновенного может маскировать симптомы опухоли.

Нет клинических данных относительно применения пациентам с тяжелой почечной или печеночной недостаточностью.

Если во время применения препарата симптомы ухудшаются, необходимо проконсультироваться с врачом.

Это лекарственное средство содержит лактозу. Препарат не следует принимать больным с наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы или нарушением всасывания глюкозы-галактозы.

Префемин гармонизирует гормональный баланс в женском организме, процесс гармонизации может длиться до 3 месяцев. В это время возможны нарушения менструального цикла.