Плоды прутняка обыкновенного

Префемин (Prefemin)

Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
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Характеристики
Производитель
Amaxa
Форма выпуска
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
20 мг
Количество штук в упаковке
30 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/14671/01/01 от 12.10.2020
Международное название

Префемин инструкция по применению

Состав

действующее вещество: 1 таблетка содержит сухого экстракта плодов прутняка обыкновенного (Fructis Agni casti) (нативного) (6–12:1) — 20 мг (экстрагент — этанол 60% (м / м));

вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая; лактоза, моногидрат; магния стеарат; кремния диоксид коллоидный безводный; гипромеллоза; макрогол 400; титана диоксид (Е 171); макрогол 20000; пропиленгликоль.

Лекарственная форма

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Основные физико-химические свойства: круглые двояковыпуклые таблетки, белого цвета, с ароматным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые в гинекологии. Код АТС G02С X03.

Фармакологические свойства

Препарат является растительным лекарственным средством для лечения предменструального синдрома и нарушений менструального цикла.

Препарат оказывает нормализующее действие на уровень половых гормонов. Допаминергические эффекты препарата вызывают снижение выработки пролактина, то есть устраняют гиперпролактинемию. Повышенная концентрация пролактина нарушает секрецию гонадотропинов, в результате чего могут возникнуть нарушения при созревании фолликулов, овуляции и в стадии желтого тела, что в дальнейшем приводит к дисбалансу между эстрадиолом и прогестероном. Этот дисбаланс между половыми гормонами вызывает менструальные нарушения, а также мастодинию. В отличие от эстрогенов и других гормонов, пролактин оказывает также прямое стимулирующее действие на пролиферативные процессы в молочных железах, усиливая образование соединительной ткани и расширяя молочные протоки. Снижение уровня пролактина приводит к обратному развитию патологических процессов в молочных железах и купирует болевой синдром. Ритмичная выработка и нормализация соотношения гонадотропных гормонов приводит к нормализации второй фазы менструального цикла.

Показания

Предменструальный синдром (психологическая лабильность, головная боль или мигрень, запор), мастодиния (припухлость молочных желез), которая часто сопровождается болью (масталгия).

Нарушение менструального цикла.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к плодам прутняка обыкновенного или к любому из вспомогательных компонентов препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не исключено взаимодействие с агонистами допамина, антагонистами допамина, эстрогенами и антиэстрогенами ввиду возможных допаминергических и эстрогенных эффектов прутняка обыкновенного.

Особенности применения

Плоды прутняка обыкновенного могут оказывать положительное влияние на женскую фертильность путем регулирования менструального цикла.

Пациенткам, которые имеют или имели эстрогензависимые опухоли, а также пациенткам, которые применяют агонисты допамина, антагонисты допамина, эстрогены и антиэстрогены, следует проконсультироваться с врачом перед применением препаратов, в составе которых есть прутняк обыкновенный (Аgnus Саstus).

При наличии в анамнезе расстройств гипофиза перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом, так как плоды прутняка обыкновенного влияют на гипоталамо-гипофизарную систему.

В случае пролактин-секретирующих опухолей гипофиза применения плодов прутняка обыкновенного может маскировать симптомы опухоли.

Нет клинических данных относительно применения пациентам с тяжелой почечной или печеночной недостаточностью.

Если во время применения препарата симптомы ухудшаются, необходимо проконсультироваться с врачом.

Это лекарственное средство содержит лактозу. Препарат не следует принимать больным с наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы или нарушением всасывания глюкозы-галактозы.

Префемин гармонизирует гормональный баланс в женском организме, процесс гармонизации может длиться до 3 месяцев. В это время возможны нарушения менструального цикла.

Способ применения и дозы

Препарат принимать по 1 таблетке 1 раз в день.

Таблетки, покрытые оболочкой, следует глотать, не разжевывая, с достаточным количеством воды.

Лечение продолжается в течение 3 месяцев без перерыва на период менструации. Даже после улучшения состояния следует продолжить лечение еще в течение нескольких недель.

Если симптомы не проходят после приема препарата в течение 3 месяцев, следует обратиться за консультацией к врачу.

Дети

Из-за недостаточности данных препарат не рекомендуется применять детям.

Передозировки

В случае передозировки лечение симптоматическое.

Побочные реакции

При применении лекарственных средств, содержащих плоды прутняка обыкновенного, сообщалось про аллергические реакции, включая кожные высыпания, крапивницу, отек лица, одышку и затрудненное глотание, а также случаи желудочно-кишечных расстройств (тошнота, боль в животе), головную боль и головокружение, акне, нарушение менструального цикла.

В случае возникновения каких-либо реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °C в оригинальной упаковке.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 30 таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в блистере, по 1 или 3 блистера в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Макс Целлер Зьоне АГ.

Max Zeller Sohne AG.

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Зеебликштрассе 4, 8590 Романсхорн, Швейцария.

Seeblickstrаsse 4, 8590 Romanshorn, Switzerland.

Заявитель

Амакс Фарма ЛТД.

Amaxa Pharma LTD.

Местонахождение заявителя

ул. Уимпол, 9, W1G 9SG Лондон, Великобритания.

9 Wimpole Street, W1G 9SG London, United Kingdom.