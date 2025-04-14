Днепр (адрес не указан)
Доступно в 237 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
707,55
Экономия при брони: -46,49 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
713,42
Экономия при брони: -50,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
704,32
Экономия при брони: -44,54 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
785,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
708,30
Экономия при брони: -61,70 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
699,48
Экономия при брони: -35,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
706,10
Экономия при брони: -67,25 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
706,10
Экономия при брони: -59,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
785,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
706,85
Экономия при брони: -42,96 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
675,96
Экономия при брони: -37,47 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
669,24
Экономия при брони: -30,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
679,03
Экономия при брони: -39,91 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
660,15
Экономия при брони: -23,26 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
672,51
Экономия при брони: -34,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
657,20
Экономия при брони: -42,17 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
667,96
Экономия при брони: -31,02 грн