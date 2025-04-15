Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 185 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
781,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
667,55
Экономия при брони: -30,07 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 30 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
669,44
Экономия при брони: -30,42 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 30 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
707,70
Экономия при брони: -54,30 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
626,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
626,00
Экономия при брони: -34,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
713,10
Экономия при брони: -59,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
657,02
Экономия при брони: -21,97 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
697,50
Экономия при брони: -44,10 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
697,61
Экономия при брони: -59,01 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
664,16
Экономия при брони: -78,41 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
666,68
Экономия при брони: -48,62 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
781,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
664,68
Экономия при брони: -74,16 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
826,82
Экономия при брони: -53,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
671,60
Экономия при брони: -33,20 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
626,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 30 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
812,02
Экономия при брони: -27,84 грн