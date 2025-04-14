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Префемин (Prefemin)

Префемин (Prefemin)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 216 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
605,34 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
602,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
636,50 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
658,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
663,57
Экономия при брони: -32,23 грн
631,34 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
814,37
Экономия при брони: -30,12 грн
784,25 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
693,55
Экономия при брони: -31,22 грн
662,33 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
645,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
680,60
Экономия при брони: -45,96 грн
634,64 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
748,20
Экономия при брони: -94,80 грн
653,40 грн
Софья
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
633,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
624,61 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
644,00 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
785,70 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
662,20
Экономия при брони: -30,51 грн
631,69 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
666,19
Экономия при брони: -52,53 грн
613,66 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
706,70
Экономия при брони: -53,30 грн
653,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
776,32
Экономия при брони: -29,36 грн
746,96 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
585,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
671,30
Экономия при брони: -34,50 грн
636,80 грн
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