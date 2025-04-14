Киев
Префемин (Prefemin)

Префемин (Prefemin)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 223 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
679,74
Экономия при брони: -36,63 грн
643,11 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
679,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
671,92
Экономия при брони: -60,36 грн
611,56 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
704,30
Экономия при брони: -41,90 грн
662,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
675,91 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
719,40
Экономия при брони: -57,00 грн
662,40 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
683,93 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
590,37 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
753,50
Экономия при брони: -91,10 грн
662,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
672,85
Экономия при брони: -45,61 грн
627,24 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
645,19 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
677,79 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
669,26 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
695,80
Экономия при брони: -34,30 грн
661,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
702,78
Экономия при брони: -41,28 грн
661,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
620,08 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
625,48 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
606,68 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
641,45 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
709,50
Экономия при брони: -47,10 грн
662,40 грн
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