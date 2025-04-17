Винница (адрес не указан)
Доступно в 99 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
781,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
758,00
Экономия при брони: -95,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
704,57
Экономия при брони: -60,83 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
753,20
Экономия при брони: -90,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
708,30
Экономия при брони: -45,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
751,20
Экономия при брони: -88,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
669,14
Экономия при брони: -75,26 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
670,39
Экономия при брони: -77,79 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
698,00
Экономия при брони: -35,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
685,16
Экономия при брони: -44,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
675,91
Экономия при брони: -61,78 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
749,00
Экономия при брони: -86,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
706,35
Экономия при брони: -79,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
673,65
Экономия при брони: -46,45 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
785,80
Экономия при брони: -123,20 грн