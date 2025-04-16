Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 147 аптеках в Кривой Рог
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Святогеоргиевская, 23
0.3 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
781,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
676,79
Экономия при брони: -72,20 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
626,00
Экономия при брони: -44,00 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 42-А
0.6 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
673,98
Экономия при брони: -32,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
674,98
Экономия при брони: -38,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
660,73
Экономия при брони: -49,07 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
676,37
Экономия при брони: -65,39 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
723,50
Экономия при брони: -75,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
686,04
Экономия при брони: -47,47 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дудаева Джохара, 8
1.0 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
689,41
Экономия при брони: -55,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 26
1.1 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
673,57
Экономия при брони: -60,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
695,48
Экономия при брони: -61,76 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa