Киев
Префемин (Prefemin)

Префемин (Prefemin)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 726 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
638,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
622,79 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
631,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
604,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
708,50
Экономия при брони: -47,80 грн
660,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
747,80
Экономия при брони: -85,90 грн
661,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
607,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
680,90 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
0.9 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
573,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
653,02
Экономия при брони: -27,25 грн
625,77 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
595,27 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
607,27 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
769,00
Экономия при брони: -164,77 грн
604,23 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
638,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
711,88
Экономия при брони: -40,19 грн
671,69 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
706,10
Экономия при брони: -44,20 грн
661,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
631,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
638,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
599,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
659,48
Экономия при брони: -42,37 грн
617,11 грн
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