Киев (адрес не указан)
Доступно в 726 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
708,50
Экономия при брони: -47,80 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
747,80
Экономия при брони: -85,90 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
0.9 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
653,02
Экономия при брони: -27,25 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
769,00
Экономия при брони: -164,77 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
711,88
Экономия при брони: -40,19 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
706,10
Экономия при брони: -44,20 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
659,48
Экономия при брони: -42,37 грн