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Активные вещества — “П”ПРУТНЯК ОБЫКНОВЕННЫЙ* (AGNUS CASTUS*)

ПРУТНЯК ОБЫКНОВЕННЫЙ* (AGNUS CASTUS*) Действующее вещество

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Найдено: 4 препарата
Циклодинон® таблетки, покрытые оболочкой, № 30; Bionorica SE
Циклодинон® Таблетки, покрытые оболочкой, № 30 Bionorica SE
В 1098 аптеках
от 400,33 грн
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Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30; Amaxa LTD
Префемин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30 Amaxa LTD
В 817 аптеках
от 472,01 грн
Цены в аптеках
Циклодинон® капли оральные, флакон, 50 мл, № 1; Bionorica SE
Циклодинон® Капли оральные, флакон, 50 мл, № 1 Bionorica SE
В 654 аптеках
от 310,10 грн
Цены в аптеках
Биоциклин таблетки, 45 мг, блистер, № 30; Herbapol
Биоциклин Таблетки, 45 мг, блистер, № 30 Herbapol
В 649 аптеках
от 342,90 грн
Цены в аптеках