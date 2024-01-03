Активные вещества — “П”ПРУТНЯК ОБЫКНОВЕННЫЙ* (AGNUS CASTUS*) ПРУТНЯК ОБЫКНОВЕННЫЙ* (AGNUS CASTUS*) Действующее вещество Сортировка: По популярности По популярности Сначала дешевые Сначала дорогие А-Я Я-А Найдено: 4 препарата Плитка Список Циклодинон® Таблетки, покрытые оболочкой, № 30 Bionorica SE В 1098 аптеках от 400,33 грн Цены в аптеках Префемин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30 Amaxa LTD В 817 аптеках от 472,01 грн Цены в аптеках Циклодинон® Капли оральные, флакон, 50 мл, № 1 Bionorica SE В 654 аптеках от 310,10 грн Цены в аптеках Биоциклин Таблетки, 45 мг, блистер, № 30 Herbapol В 649 аптеках от 342,90 грн Цены в аптеках Препараты, содержащие ПРУТНЯК ОБЫКНОВЕННЫЙ*