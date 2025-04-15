Львов (адрес не указан)
Доступно в 167 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
680,13
Экономия при брони: -39,34 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
729,40
Экономия при брони: -82,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
722,50
Экономия при брони: -75,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
715,00
Экономия при брони: -67,80 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
694,44
Экономия при брони: -58,68 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
676,83
Экономия при брони: -55,15 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
729,40
Экономия при брони: -82,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
707,60
Экономия при брони: -60,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
752,30
Экономия при брони: -105,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
706,10
Экономия при брони: -58,90 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
D.s.
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
753,50
Экономия при брони: -106,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
747,70
Экономия при брони: -100,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
740,10
Экономия при брони: -92,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
697,28
Экономия при брони: -37,32 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
748,00
Экономия при брони: -100,80 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
753,50
Экономия при брони: -106,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
722,30
Экономия при брони: -75,10 грн