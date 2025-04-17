Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
710,20
Экономия при брони: -54,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
659,50
Экономия при брони: -19,78 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
747,80
Экономия при брони: -91,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
730,50
Экономия при брони: -74,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
684,31
Экономия при брони: -71,10 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
713,10
Экономия при брони: -56,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
699,34
Экономия при брони: -48,55 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
756,50
Экономия при брони: -100,30 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
689,30
Экономия при брони: -73,95 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
712,90
Экономия при брони: -56,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
654,50
Экономия при брони: -28,24 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
693,92
Экономия при брони: -78,19 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa