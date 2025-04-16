Николаев (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
651,18
Экономия при брони: -40,18 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
715,00
Экономия при брони: -61,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
686,35
Экономия при брони: -35,66 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
713,10
Экономия при брони: -59,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
687,17
Экономия при брони: -36,13 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
629,06
Экономия при брони: -39,72 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
710,30
Экономия при брони: -56,30 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
713,10
Экономия при брони: -59,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
711,10
Экономия при брони: -57,10 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
663,56
Экономия при брони: -54,68 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
661,86
Экономия при брони: -50,66 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
663,47
Экономия при брони: -52,27 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
753,20
Экономия при брони: -99,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 37 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
682,63
Экономия при брони: -73,47 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
745,90
Экономия при брони: -91,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Префемин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Amaxa
666,94
Экономия при брони: -42,52 грн