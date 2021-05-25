препарат для ректального применения.

При заболеваниях, имеющих длительное течение, курс лечения Альфарекином устанавливается индивидуально с учетом клинической картины и динамики болезни.

В комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний (ОРВИ, грипп, пневмония, сепсис, менингит и т.д.) у детей в возрасте 3 мес–1 год применяют Альфарекин по 250 тыс. МЕ 2 раза в сутки в течение 5 дней. В случае необходимости курсы лечения можно повторять с интервалом 5 дней.

В комплексной терапии вирусно-бактериальных инфекций у детей в возрасте 1–7 лет применяют препарат Альфарекин по 250 тыс. МЕ 2 раза в сутки в течение 10 дней, в возрасте старше 7 лет и взрослых — по 500 тыс. МЕ 2 раза в сутки в течение 10 дней. В дальнейшем можно назначить поддерживающее лечение препаратом интерферона в течение 1–12 мес по индивидуальной схеме.

Терапию гриппа и ОРВИ у детей в возрасте 1 года–7 лет проводят препаратом Альфарекин в дозе 250 тыс. МЕ 2 раза в сутки в течение 5 дней, в возрасте от 7 лет — по 500 тыс. МЕ 2 раза в сутки в течение 5 дней. При тяжелом течении ОРВИ и гриппа разовую дозу удваивают.

Для лечения эпидемического паротита, кори, краснухи, ветряной оспы детям в возрасте 1 года–7 лет Альфарекин назначают в дозе 250 тыс. МЕ 2 раза в сутки в течение 5 дней. Детям в возрасте старше 7 лет препарат назначают по 500 тыс. МЕ 2 раза в сутки в течение 5 дней.

Для лечения ротавирусной инфекции препарат Альфарекин назначают детям в возрасте 3 мес–1 год в дозе 250 тыс. МЕ 1 раз в сутки, детям в возрасте 1–3 года — по 500 тыс. МЕ 1 раз в сутки, 3–7 лет — по 500 тыс. МЕ 2 раза в сутки. Продолжительность лечения составляет 5 дней.

В комплексном лечении хронических инфекционно-воспалительных заболеваний урогенитального тракта у взрослых применяют Альфарекин по 1 млн МЕ 1 раз в сутки в течение 10 дней. Лечение проводят обоим половым партнерам.

В комплексном лечении дисплазии шейки матки применяют Альфарекин по 3 млн МЕ ежедневно в течение 10 дней. Комбинация антибактериального (с учетом чувствительности возбудителя) и противовирусного лечения Альфарекином должна предшествовать инструментальному разрушению поврежденного диспластического эпителия. В случае необходимости проведения диатермо- или криодеструкции шейки матки лечение препаратом Альфарекин проводят также в течение реабилитационного периода в той же дозе.

Реабилитационную терапию детям в возрасте 1 года–7 лет, часто болеющих рецидивирующими вирусно-бактериальными инфекциями респираторного тракта, ЛОР-органов, рецидивирующими заболеваниями, вызванными вирусом простого герпеса 1-го типа, проводят суппозиториями Альфарекин по следующей схеме:

по 250 тыс. МЕ 2 раза в сутки в течение 10 дней → по 250 тыс. МЕ 2 раза в сутки 3 раза в неделю в течение 2 нед → по 250 тыс. МЕ 2 раза в сутки 2 раза в неделю в течение 2 нед → по 250 тыс. МЕ 1 раз на ночь 2 раза в неделю в течение 2 нед → по 250 тыс. МЕ 1 раз на ночь 1 раз в неделю в течение 2 нед.

Детям в возрасте 7–14 лет терапию проводят по той же схеме, используя лечебную дозу 500 тыс. МЕ.

Длительность курса составляет 2 мес.