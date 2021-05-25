Альфарекин® суппозитории (Alfarecin suppositories) (255224) - инструкция по применению ATC-классификация
Альфарекин суппозитории инструкция по применению
Фармакологические свойства
иммунологические свойства. Альфарекин — лекарственная форма интерферона альфа-2b человеческого рекомбинантного, синтезированного клетками кишечной палочки на основе гена, кодирующего продукт, идентичный интерферону альфа-2b человека, с использованием фагозависимой генно-инженерной биотехнологии. Альфарекин, как и природный лейкоцитарный интерферон, имеет широкий спектр биологической активности.
Фармакодинамика. Первостепенное значение имеет выраженное противовирусное и иммуностимулирующее действие, а также активация противоопухолевой защиты. Интерферон регулирует взаимоотношения между звеньями клеточного и гуморального иммунитета. Под влиянием интерферона повышается дифференцировка и активность клеток естественных киллеров и Т-лимфоцитов, определяется активное течение реакций клеточного иммунитета. Интерфероны регулируют продукцию медиаторов воспаления, влияют на миграцию клеток воспаления в патологический очаг, стимулируют фагоцитоз и другие реакции бактерицидности, нормализуя динамику воспалительного процесса. Влиянием интерферона на экспрессию молекул главного комплекса гистосовместимости и цитокиновый спектр определяется противоаллергический эффект препарата. Интерфероны прямо влияют на основные этапы репликации внутриклеточных возбудителей, прекращают их размножение, обеспечивают эффективный лизис инфекционных агентов. Интерфероны характеризуются высокой противовирусной и антихламидийной активностью.
Применение препарата Альфарекин в составе комплексного лечения хронических инфекционно-воспалительных заболеваний позволяет повысить эффективность антибактериальных и других препаратов, применяемых для лечения, а также уменьшить их системное токсическое действие, сократить продолжительность лечения.
Показания Альфарекин суппозитории
Альфарекин в суппозиториях применяют у детей и взрослых в виде монотерапии и в составе комплексного лечения при различных вирусных и вирусно-бактериальных инфекциях. Препарат показан для применения при инфекционно-воспалительных заболеваниях респираторного и урогенитального тракта, дисплазии шейки матки, менингите, сепсисе, детских вирусных инфекционных болезнях (корь, краснуха, ветряная оспа, эпидемический паротит), с целью реабилитации детей, часто болеющих респираторными инфекциями.
Применение Альфарекин суппозитории
препарат для ректального применения.
При заболеваниях, имеющих длительное течение, курс лечения Альфарекином устанавливается индивидуально с учетом клинической картины и динамики болезни.
В комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний (ОРВИ, грипп, пневмония, сепсис, менингит и т.д.) у детей в возрасте 3 мес–1 год применяют Альфарекин по 250 тыс. МЕ 2 раза в сутки в течение 5 дней. В случае необходимости курсы лечения можно повторять с интервалом 5 дней.
В комплексной терапии вирусно-бактериальных инфекций у детей в возрасте 1–7 лет применяют препарат Альфарекин по 250 тыс. МЕ 2 раза в сутки в течение 10 дней, в возрасте старше 7 лет и взрослых — по 500 тыс. МЕ 2 раза в сутки в течение 10 дней. В дальнейшем можно назначить поддерживающее лечение препаратом интерферона в течение 1–12 мес по индивидуальной схеме.
Терапию гриппа и ОРВИ у детей в возрасте 1 года–7 лет проводят препаратом Альфарекин в дозе 250 тыс. МЕ 2 раза в сутки в течение 5 дней, в возрасте от 7 лет — по 500 тыс. МЕ 2 раза в сутки в течение 5 дней. При тяжелом течении ОРВИ и гриппа разовую дозу удваивают.
Для лечения эпидемического паротита, кори, краснухи, ветряной оспы детям в возрасте 1 года–7 лет Альфарекин назначают в дозе 250 тыс. МЕ 2 раза в сутки в течение 5 дней. Детям в возрасте старше 7 лет препарат назначают по 500 тыс. МЕ 2 раза в сутки в течение 5 дней.
Для лечения ротавирусной инфекции препарат Альфарекин назначают детям в возрасте 3 мес–1 год в дозе 250 тыс. МЕ 1 раз в сутки, детям в возрасте 1–3 года — по 500 тыс. МЕ 1 раз в сутки, 3–7 лет — по 500 тыс. МЕ 2 раза в сутки. Продолжительность лечения составляет 5 дней.
В комплексном лечении хронических инфекционно-воспалительных заболеваний урогенитального тракта у взрослых применяют Альфарекин по 1 млн МЕ 1 раз в сутки в течение 10 дней. Лечение проводят обоим половым партнерам.
В комплексном лечении дисплазии шейки матки применяют Альфарекин по 3 млн МЕ ежедневно в течение 10 дней. Комбинация антибактериального (с учетом чувствительности возбудителя) и противовирусного лечения Альфарекином должна предшествовать инструментальному разрушению поврежденного диспластического эпителия. В случае необходимости проведения диатермо- или криодеструкции шейки матки лечение препаратом Альфарекин проводят также в течение реабилитационного периода в той же дозе.
Реабилитационную терапию детям в возрасте 1 года–7 лет, часто болеющих рецидивирующими вирусно-бактериальными инфекциями респираторного тракта, ЛОР-органов, рецидивирующими заболеваниями, вызванными вирусом простого герпеса 1-го типа, проводят суппозиториями Альфарекин по следующей схеме:
- по 250 тыс. МЕ 2 раза в сутки в течение 10 дней → по 250 тыс. МЕ 2 раза в сутки 3 раза в неделю в течение 2 нед → по 250 тыс. МЕ 2 раза в сутки 2 раза в неделю в течение 2 нед → по 250 тыс. МЕ 1 раз на ночь 2 раза в неделю в течение 2 нед → по 250 тыс. МЕ 1 раз на ночь 1 раз в неделю в течение 2 нед.
Детям в возрасте 7–14 лет терапию проводят по той же схеме, используя лечебную дозу 500 тыс. МЕ.
Длительность курса составляет 2 мес.
Противопоказания
повышенная чувствительность к интерферону альфа-2b или другим компонентам препарата.
Побочные эффекты
при базовых курсах лечения суппозиториями Альфарекин в рекомендуемых дозах побочные эффекты не наблюдаются.
Ректальный способ введения препарата не сопровождается выраженными побочными проявлениями, которые обычно наблюдаются при парентеральном введении препаратов интерферона. В отдельных случаях в первые дни лечения могут возникать гриппоподобные симптомы, которые в дальнейшем уменьшаются и исчезают. Для их предупреждения можно применять парацетамол в дозах, соответствующих возрасту пациента.
Длительное применение интерферона в высоких дозах может вызвать изменения состава крови (лейкопения, тромбоцитопения, анемия), повышение уровня АлАТ, АсАТ, ЩФ, нарушения сна, колебания АД. Эти эффекты дозозависимы и устраняются путем снижения дозы.
Особые указания
Альфарекин следует применять под наблюдением врача. Пациентов следует проинформировать о преимуществах данной терапии и возможных побочных реакциях. Если побочная реакция не ослабевает или усиливается, дозу снижают до 50% или лечение прекращают.
Употребление алкоголя исключено.
С осторожностью следует назначать препарат при наличии в анамнезе таких заболеваний, как сахарный диабет с эпизодами кетоацидоза, и хронические обструктивные заболевания легких, нарушения свертываемости крови, выраженная миелосупрессия.
Применение в период беременности или кормления грудью. Данные по применению препарата в период беременности и кормления грудью отсутствуют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортным средством или другими механизмами. Лечение может сопровождаться сонливостью, слабостью, утомляемостью и приводить к снижению скорости психомоторных реакций. В таких случаях следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с другими механизмами.
Взаимодействия
Альфарекин совместим с антибиотиками, гормонами, которые применяются при лечении вирусных, вирусно-бактериальных, аутоиммунных заболеваний.
Поскольку интерферон альфа изменяет клеточный метаболизм, существует потенциальная возможность модификации действия других лекарственных средств. Интерферон альфа может изменять окислительные метаболические процессы, что следует учитывать при одновременном назначении лекарственных средств, которые метаболизируются данным путем (циметидин, фенитоин, варфарин, теофиллин, аминофиллин, диазепам, пропранолол).
С осторожностью следует применять препарат одновременно с опиоидными лекарственными средствами, анальгетиками, снотворными и седативными препаратами (потенциально вызывают миелосупрессивный эффект).
Передозировка
случаев острой передозировки препарата не отмечалось.
Условия хранения
хранить в оригинальной упаковке при температуре 2–8 °С.