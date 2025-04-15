Альфарекин® суппозитории (Alfarecin suppositories)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1029,60
Экономия при брони: -76,30 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
644,55
Экономия при брони: -35,68 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1029,60
Экономия при брони: -76,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1037,10
Экономия при брони: -83,80 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
639,70
Экономия при брони: -46,20 грн
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1029,60
Экономия при брони: -76,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1066,40
Экономия при брони: -113,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1028,70
Экономия при брони: -75,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
641,53
Экономия при брони: -32,46 грн
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1004,85
Экономия при брони: -56,02 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
672,90
Экономия при брони: -79,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1090,40
Экономия при брони: -137,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1028,70
Экономия при брони: -75,40 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1090,40
Экономия при брони: -137,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1091,40
Экономия при брони: -138,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1091,40
Экономия при брони: -138,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
997,65
Экономия при брони: -61,15 грн
Подорожник
Львов, ул. Васильковского, 1
1.4 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1091,40
Экономия при брони: -138,10 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА