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Список производителейВВАЛАРТИН ФАРМА

Производитель: ВАЛАРТИН ФАРМА

Киев, ул. Котельникова, 1, оф. 96
+380444547292
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Найдено: 18 препаратов
Arbor Vitae Уголь активированный таблетки, 250 мг, № 10; ВАЛАРТИН ФАРМА
Arbor Vitae Уголь активированный Таблетки, 250 мг, № 10 ВАЛАРТИН ФАРМА
В 10 аптеках
от 7,50 грн
Цены в аптеках
Prano Уголь активированный таблетки, 250 мг, № 10; ВАЛАРТИН ФАРМА
Prano Уголь активированный Таблетки, 250 мг, № 10 ВАЛАРТИН ФАРМА
В 1 аптеке других городов
от 7,31 грн
Цены в других городах
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций, 1000000 ме, флакон, № 10; ВАЛАРТИН ФАРМА
Альфарекин® Лиофилизат для раствора для инъекций, 1000000 ме, флакон, № 10 ВАЛАРТИН ФАРМА
В 281 аптеке
от 582,00 грн
Цены в аптеках
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций, 3000000 ме, флакон, № 10; ВАЛАРТИН ФАРМА
Альфарекин® Лиофилизат для раствора для инъекций, 3000000 ме, флакон, № 10 ВАЛАРТИН ФАРМА
В 35 аптеках
от 2709,83 грн
Цены в аптеках
Альфарекин® суппозитории ректальные, 1000000 ме, стрип, № 10; ВАЛАРТИН ФАРМА
Альфарекин® Суппозитории ректальные, 1000000 ме, стрип, № 10 ВАЛАРТИН ФАРМА
В 476 аптеках
от 408,35 грн
Цены в аптеках
Альфарекин® суппозитории ректальные, 3000000 ме, стрип, № 10; ВАЛАРТИН ФАРМА
Альфарекин® Суппозитории ректальные, 3000000 ме, стрип, № 10 ВАЛАРТИН ФАРМА
В 591 аптеке
от 660,58 грн
Цены в аптеках
Афлазин® капсулы, 200 мг, блистер, № 30; ВАЛАРТИН ФАРМА
Афлазин® Капсулы, 200 мг, блистер, № 30 ВАЛАРТИН ФАРМА
В 467 аптеках
от 395,26 грн
Цены в аптеках
БИФИТЕН НЕО капсулы, № 10; ВАЛАРТИН ФАРМА
БИФИТЕН НЕО Капсулы, № 10 ВАЛАРТИН ФАРМА
В 375 аптеках
от 243,48 грн
Цены в аптеках
Валаргин таблетки шипучие, № 10; ВАЛАРТИН ФАРМА
Валаргин Таблетки шипучие, № 10 ВАЛАРТИН ФАРМА
В 349 аптеках
от 367,74 грн
Цены в аптеках
Гепавал капсулы, 250 мг, № 30; ВАЛАРТИН ФАРМА
Гепавал Капсулы, 250 мг, № 30 ВАЛАРТИН ФАРМА
В 503 аптеках
от 572,03 грн
Цены в аптеках
Гепавал® порошок для раствора для инъекций, 600 мг, флакон, с растворителем (вода для инъекций) по 4 мл в ампулах, с раств. (вода д/ин.)амп. 4 мл, № 10; ВАЛАРТИН ФАРМА
Гепавал® Порошок для раствора для инъекций, 600 мг, флакон, с растворителем (вода для инъекций) по 4 мл в ампулах, с раств. (вода д/ин.)амп. 4 мл, № 10 ВАЛАРТИН ФАРМА
В 361 аптеке
от 1473,14 грн
Цены в аптеках
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы, № 30; ВАЛАРТИН ФАРМА
ГЕПАВАЛ® ASN Капсулы, № 30 ВАЛАРТИН ФАРМА
В 131 аптеке
от 531,18 грн
Цены в аптеках
Гепадиф® капсулы, блистер, № 30; ВАЛАРТИН ФАРМА
Гепадиф® Капсулы, блистер, № 30 ВАЛАРТИН ФАРМА
В 486 аптеках
от 446,89 грн
Цены в аптеках
Гепадиф® порошок для раствора для инъекций, 942,05 мг, флакон, № 5; ВАЛАРТИН ФАРМА
Гепадиф® Порошок для раствора для инъекций, 942,05 мг, флакон, № 5 ВАЛАРТИН ФАРМА
В 35 аптеках
от 512,45 грн
Цены в аптеках
Гепаризин® раствор для инъекций, ампула, 20 мл, № 10; ВАЛАРТИН ФАРМА
Гепаризин® Раствор для инъекций, ампула, 20 мл, № 10 ВАЛАРТИН ФАРМА
В 146 аптеках
от 1243,35 грн
Цены в аптеках
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы, № 30; ВАЛАРТИН ФАРМА
ГЕПАРИЗИН® PLC Капсулы, № 30 ВАЛАРТИН ФАРМА
В 193 аптеках
от 531,18 грн
Цены в аптеках
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы, № 30; ВАЛАРТИН ФАРМА
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ Капсулы, № 30 ВАЛАРТИН ФАРМА
В 414 аптеках
от 490,31 грн
Цены в аптеках
Диурол капсулы, № 30; ВАЛАРТИН ФАРМА
Диурол Капсулы, № 30 ВАЛАРТИН ФАРМА
В 182 аптеках
от 264,50 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
Киев, ул. Котельникова, 1, оф. 96
+380444547292
Найдено: 18 препаратов
Arbor Vitae Уголь активированный таблетки, 250 мг, № 10; ВАЛАРТИН ФАРМА
Arbor Vitae Уголь активированный Таблетки, 250 мг, № 10 ВАЛАРТИН ФАРМА
В 10 аптеках
от 7,50 грн
Цены в аптеках
Prano Уголь активированный таблетки, 250 мг, № 10; ВАЛАРТИН ФАРМА
Prano Уголь активированный Таблетки, 250 мг, № 10 ВАЛАРТИН ФАРМА
В 1 аптеке других городов
от 7,31 грн
Цены в других городах
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций, 1000000 ме, флакон, № 10; ВАЛАРТИН ФАРМА
Альфарекин® Лиофилизат для раствора для инъекций, 1000000 ме, флакон, № 10 ВАЛАРТИН ФАРМА
В 281 аптеке
от 582,00 грн
Цены в аптеках
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций, 3000000 ме, флакон, № 10; ВАЛАРТИН ФАРМА
Альфарекин® Лиофилизат для раствора для инъекций, 3000000 ме, флакон, № 10 ВАЛАРТИН ФАРМА
В 35 аптеках
от 2709,83 грн
Цены в аптеках
Альфарекин® суппозитории ректальные, 1000000 ме, стрип, № 10; ВАЛАРТИН ФАРМА
Альфарекин® Суппозитории ректальные, 1000000 ме, стрип, № 10 ВАЛАРТИН ФАРМА
В 476 аптеках
от 408,35 грн
Цены в аптеках
Альфарекин® суппозитории ректальные, 3000000 ме, стрип, № 10; ВАЛАРТИН ФАРМА
Альфарекин® Суппозитории ректальные, 3000000 ме, стрип, № 10 ВАЛАРТИН ФАРМА
В 591 аптеке
от 660,58 грн
Цены в аптеках
Афлазин® капсулы, 200 мг, блистер, № 30; ВАЛАРТИН ФАРМА
Афлазин® Капсулы, 200 мг, блистер, № 30 ВАЛАРТИН ФАРМА
В 467 аптеках
от 395,26 грн
Цены в аптеках
БИФИТЕН НЕО капсулы, № 10; ВАЛАРТИН ФАРМА
БИФИТЕН НЕО Капсулы, № 10 ВАЛАРТИН ФАРМА
В 375 аптеках
от 243,48 грн
Цены в аптеках
Валаргин таблетки шипучие, № 10; ВАЛАРТИН ФАРМА
Валаргин Таблетки шипучие, № 10 ВАЛАРТИН ФАРМА
В 349 аптеках
от 367,74 грн
Цены в аптеках
Гепавал капсулы, 250 мг, № 30; ВАЛАРТИН ФАРМА
Гепавал Капсулы, 250 мг, № 30 ВАЛАРТИН ФАРМА
В 503 аптеках
от 572,03 грн
Цены в аптеках
Гепавал® порошок для раствора для инъекций, 600 мг, флакон, с растворителем (вода для инъекций) по 4 мл в ампулах, с раств. (вода д/ин.)амп. 4 мл, № 10; ВАЛАРТИН ФАРМА
Гепавал® Порошок для раствора для инъекций, 600 мг, флакон, с растворителем (вода для инъекций) по 4 мл в ампулах, с раств. (вода д/ин.)амп. 4 мл, № 10 ВАЛАРТИН ФАРМА
В 361 аптеке
от 1473,14 грн
Цены в аптеках
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы, № 30; ВАЛАРТИН ФАРМА
ГЕПАВАЛ® ASN Капсулы, № 30 ВАЛАРТИН ФАРМА
В 131 аптеке
от 531,18 грн
Цены в аптеках
Гепадиф® капсулы, блистер, № 30; ВАЛАРТИН ФАРМА
Гепадиф® Капсулы, блистер, № 30 ВАЛАРТИН ФАРМА
В 486 аптеках
от 446,89 грн
Цены в аптеках
Гепадиф® порошок для раствора для инъекций, 942,05 мг, флакон, № 5; ВАЛАРТИН ФАРМА
Гепадиф® Порошок для раствора для инъекций, 942,05 мг, флакон, № 5 ВАЛАРТИН ФАРМА
В 35 аптеках
от 512,45 грн
Цены в аптеках
Гепаризин® раствор для инъекций, ампула, 20 мл, № 10; ВАЛАРТИН ФАРМА
Гепаризин® Раствор для инъекций, ампула, 20 мл, № 10 ВАЛАРТИН ФАРМА
В 146 аптеках
от 1243,35 грн
Цены в аптеках
ГЕПАРИЗИН® PLC капсулы, № 30; ВАЛАРТИН ФАРМА
ГЕПАРИЗИН® PLC Капсулы, № 30 ВАЛАРТИН ФАРМА
В 193 аптеках
от 531,18 грн
Цены в аптеках
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсулы, № 30; ВАЛАРТИН ФАРМА
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ Капсулы, № 30 ВАЛАРТИН ФАРМА
В 414 аптеках
от 490,31 грн
Цены в аптеках
Диурол капсулы, № 30; ВАЛАРТИН ФАРМА
Диурол Капсулы, № 30 ВАЛАРТИН ФАРМА
В 182 аптеках
от 264,50 грн
Цены в аптеках
2 3 4 5
Стандартизація фармацевтичної продукції