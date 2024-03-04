ИНТЕРФЕРОН АЛЬФА (INTERFERONUM ALFA) Действующее вещество
интерферон альфа представляет собой водорастворимый белок. Оказывает антипролиферативное действие при вовлечении как культуры клеток, так и ксенотрансплантатов опухолей человека у животных и обладает значительной иммуномодулирующей активностью. Интерферон альфа также угнетает репликацию вирусов. Интерферон воздействует на клетки за счет связывания со специфическими рецепторами на их поверхности. После связывания с клеточной мембраной интерферон инициирует сложную последовательность внутриклеточных реакций, в том числе индукцию определенных ферментов.
После введения препарата парентерально Cmax в плазме крови достигались через 3–12 ч. Биодоступность препарата составляла 100% как после п/к, так и после в/м введения; Т½ составляет 2–7 ч; концентрация интерферона в плазме крови не определяется через 16–24 ч.
хронический гепатит В, хронический гепатит С, хронический гепатит Дельта, ларингеальный папилломатоз, волосатоклеточный лейкоз, тромбоцитоз у пациентов с хроническим миелолейкозом (ХМЛ), множественная миелома, неходжкинская лимфома, СПИД-обусловленная саркома Капоши, почечно-клеточная карцинома, карциноидные опухоли, злокачественная меланома. Вирусное поражение глаз (герпетическая инфекция). Профилактика и лечение ОРВИ, простудных заболеваний.
Интерферон альфа в суппозиториях применяют у детей и взрослых в монотерапии или в составе комплексной терапии при различных вирусных и вирусно-бактериальных инфекциях. Взрослые: инфекционно-воспалительные заболевания респираторного тракта, инфекционно-воспалительные заболевания урогенитального тракта, дисплазия шейки матки. Дети: инфекционно-воспалительные заболевания респираторного тракта, в том числе у новорожденных (грипп, ОРВИ, пневмония), менингит; сепсис; внутриутробная инфекция и детские вирусные инфекции (эпидемический паротит, корь, краснуха, ветряная оспа), хронические вирусные гепатиты; реабилитация детей, часто болеющих респираторными инфекциями.
хронический гепатит В. Рекомендуемая доза составляет 30–35 млн ME/нед п/к или в/м как по 5 млн ME каждый день, так и по 10 млн ME 3 раза в неделю (через день) на протяжении 16–24 нед. Дети (от 1 года до 17 лет): рекомендуемая доза составляет 3 млн МЕ/м2 поверхности тела 3 раза в неделю (через день) на протяжении 1-й недели лечения с последующим повышением дозы до 6 млн МЕ/м2 3 раза в неделю (максимальная доза — 10 млн ME 3 раза в неделю) п/к на протяжении 16–24 нед.
Хронический гепатит С. Назначают взрослым в дозе 3 млн ME 3 раза в неделю (через день) п/к в качестве монотерапии или в комбинации с рибавирином.
Хронический гепатит Дельта. Назначают п/к в начальной дозе 5 млн МЕ/м2 3 раза в неделю в течение 3–4 мес. Иногда может быть показан и более длительный срок лечения. Дозирование может быть изменено в соответствии с переносимостью препарата пациентом.
Ларингеальный папилломатоз. После хирургического (лазерного) удаления опухолевой ткани рекомендуемая доза р-ра вещества составляет 3 млн МЕ/м2 3 раза в неделю (через день) п/к. Дозирование может быть изменено в соответствии с переносимостью препарата пациентом. Достижение ответа на лечение может потребовать проведения курса лечения >6 мес.
Волосатоклеточный лейкоз. Рекомендуемая доза составляет 2 млн МЕ/м2 3 раза в неделю (через день) п/к или в/м. Дозирование может быть изменено в соответствии с переносимостью препарата пациентом.
ХМЛ. Рекомендуемая доза составляет 4–5 млн МЕ/м2 п/к ежедневно. Для поддержания контроля за количеством лейкоцитов может понадобиться интервал 5–10 млн МЕ/м2/сут. Когда контроль за количеством лейкоцитов будет достигнут, для поддержания гематологической ремиссии следует применять максимально переносимую дозу (4–10 млн МЕ/м2 ежедневно). Применение вещества следует отменить через 8–12 нед лечения, если до этого времени не будут достигнуты по крайней мере частичная гематологическая ремиссия или клинически значимое уменьшение количества лейкоцитов.
Тромбоцитоз у пациентов с ХМЛ. Рекомендуемая доза такая же, как и при лечении ХМЛ. Изменение дозы осуществляется под контролем количества лейкоцитов и тромбоцитов.
Множественная миелома. Поддерживающая терапия: пациентам, у которых вследствие проведенной индукционной химиотерапии достигнута фаза плато, интерферон альфа можно применять в виде монотерапии в дозе 3–5 млн МЕ/м2 3 раза в неделю п/к.
Неходжкинская лимфома. В сочетании с химиотерапией средство могут применять п/к в дозе 5 млн ME 3 раза в неделю (через день).
СПИД-обусловленная саркома Капоши. Оптимальный режим дозирования не установлен.
Продемонстрирована эффективность вещества в дозе 30 млн МЕ/м2 3–5 раз в неделю п/к или в/м. Более низкие дозы (например 10–12 млн МЕ/м2/сут) также могут быть применены без заметного снижения эффективности.
Почечно-клеточная карцинома. Оптимальная доза и схема применения не установлены. Средство применяли как в/в, так и п/к в дозах 3–30 млн МЕ/м2 3–5 раз в неделю или каждый день. Максимальный эффект отмечали при п/к введении в дозе 3–10 млн МЕ/м2 3 раза в неделю.
Карциноидные опухоли. Стандартная доза составляет 5 млн ME (3–9 млн ME) п/к 3 раза в неделю (через день). У пациентов с распространенным процессом может потребоваться применение дозы до 5 млн ME ежедневно. При хирургическом лечении терапию временно приостанавливают — на время операции и восстановительного периода. Терапию средством продолжают до тех пор, пока отмечают клинический ответ на лечение интерфероном альфа-2b.
Метастазирующие карциноидные опухоли (панкреатические эндокринные опухоли). Терапевтическая эффективность показана у пациентов с метастазирующими карциноидными опухолями и карциноидным синдромом при п/к введении в дозе 3–4 млн МЕ/м2 каждый день или через день и затем 3 раза в неделю начиная с 2 млн МЕ/м2 и повышая до 3; 5; 7 и 10 млн МЕ/м2 через 2-недельные интервалы в зависимости от проявлений токсичности. У пациентов, получавших терапию в течение 6 мес 2 млн МЕ/м2 п/к каждый день на протяжении 3 первых дней и далее по 5 млн МЕ/м2 3 раза в неделю п/к, примерно в 50% случаев выявляли объективные признаки эффективности при длительном лечении.
Злокачественная меланома. Для индукции ремиссии вводят в/в в дозе 20 млн МЕ/м2/сут 5 раз в неделю в течение 4 нед с последующей поддерживающей дозой 10 млн МЕ/м2 п/к 3 раза в неделю (через день) в течение 48 нед.
Вирусное поражение глаз. Препарат в форме глазных капель закапывают по 2 капли в конъюнктивальный мешок пораженного глаза каждые 2 ч, но не менее 6 раз в сутки. С уменьшением выраженности симптомов заболевания объем инстилляций можно уменьшить до 1 капли. Курс лечения составляет 7–10 дней.
Профилактика и лечение ОРВИ, простудных заболеваний. По 1–3 капли (1–3 впрыскивания спрея) интраназально/в каждый глаз 3–6 раз в сутки в зависимости от возраста пациента. Длительность применения зависит от выраженности симптомов.
Мазь. При лечении герпетических поражений мазь наносится на пораженные участки кожи и слизистые оболочки тонким слоем 2 раза в сутки с интервалом в 12 ч. Курс лечения составляет 3–5 дней (до полного исчезновения нарушений целостности кожного покрова и слизистых оболочек).
Для профилактики острых респираторных заболеваний и гриппа смазывают мазью носовые ходы 2 раза в сутки в течение 1-й и 3-й недели курса, на 2-й неделе делают перерыв. Длительность применения — весь период эпидемии острых респираторных заболеваний.
Суппозитории. По 1 суппозиторию ректально 1–2 раза в сутки. Курс лечения — 5–10 дней. Длительность реабилитационной терапии у детей, у которых часто возникают рецидивирующие вирусно-бактериальные инфекции респираторного тракта, ЛОР-органов, рецидивирующий герпес 1-го типа — 2 мес.
повышенная чувствительность; заболевание почек с тяжелыми нарушениями функции (клиренс креатинина <50 мл/мин), в случае назначения в комбинации с рибавирином; детям и подросткам при тяжелых расстройствах нервной системы или психики, тяжелой депрессии, мыслях о самоубийстве, попытке самоубийства.
часто — озноб, дрожание (дрожь), анорексия и тошнота.
Нечасто — рвота, диарея, артралгия, астения, сонливость, головокружение, сухость во рту, алопеция, неспецифические гриппоподобные симптомы, боль в спине, мышечно-скелетная боль, депрессия, суицидальные мысли, попытки самоубийства, суицид, недомогание, боль, повышенное потоотделение, изменение вкуса, раздражительность, бессонница, спутанность сознания, снижение концентрации внимания, гипотензия.
Редко — боль в животе, правом верхнем квадранте живота, сыпь (эритематозная и макулопапулезная), нервозность, боль и воспаление в месте инъекций, парестезии, вирусная инфекция, в том числе Herpes simplex, сухость кожи, эритема, зуд, конъюнктивит, боль в глазах, помутнение зрения, дисфункция слезных желез, беспокойство (тревожность), эмоциональная лабильность, психозы, включая галлюцинации, агрессивное поведение (иногда направленное на окружающих), ажитация, носовые кровотечения, мигрень, заложенность носа, синусит, ринит, кашель, фарингит, нарушение сопротивляемости организма, респираторные нарушения, легочные инфильтраты, пневмонит и пневмонии, судороги, потеря сознания, уменьшении массы тела, отек лица, диспноэ, диспепсия, боль в груди, тахикардия, АГ, повышение аппетита, снижение либидо, нарушение менструального цикла (аменорея, меноррагия), гипостезии, искажение вкуса, глоссит, стоматит, неоформленный стул, запор, кровоточивость десен, судороги в ногах, периферическоя ишемия, нейропатия и полинейропатия, периферическая нейропатия, рабдомиолиз, миозит, нарушение/потеря слуха, головокружение, гиперурикемия, нарушение функции почек и почечная недостаточность. Редко отмечали гипер- или гипотиреоз, гепатотоксичность (иногда фатальная).
При лечении интерфероном альфа редко выявляли офтальмологические расстройства: геморрагии сетчатки, ретинопатии (включая макулярный отек), очаговые изменения сетчатки, обструкция артерии или вен сетчатки, снижение остроты или ограничение полей зрения, неврит зрительного нерва, отек дисков зрительных нервов.
Отмечали случаи нефротического синдрома, почечной недостаточности, ухудшения течения диабета, развития диабета, гипергликемии, колита, панкреатита, гипертриглицеридемии, кардиальной ишемии, инфаркта миокарда, цереброваскулярной ишемии, цереброваскулярной геморрагии, саркоидоза или его обострения, мультиформной эритемы, синдрома Стивенса — Джонсона, токсического эпидермального некролиза, некроза в месте инъекции.
Очень редко применение в монотерапии или в комбинации с рибавирином было связано с апластической анемией или полной аплазией красного костного мозга.
При применении интерферона альфа сообщалось о развитии различных аутоиммунных и иммуноопосредованных расстройств, включая идиопатическую и тромботическую тромбоцитопеническую пурпуру.
Сердечно-сосудистые расстройства, особенно аритмии, возникали преимущественно у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в анамнезе или с предшествующим лечением кардиотоксическими препаратами. Редко у пациентов без отягощенного анамнеза со стороны сердечно-сосудистой системы выявляли кардиомиопатию, которая может быть обратимой после прекращения лечения интерфероном альфа.
пациенты должны быть проинформированы о преимуществах данной терапии и возможных побочных реакциях.
При легком и умеренном нарушении функции почек, печени или костного мозга требуется их тщательный контроль.
При легком и умеренном нарушении функций почек, печени или костного мозга их функциональное состояние необходимо тщательно контролировать.
Изменение активности трансаминаз при гепатите В обычно свидетельствует об улучшении клинического состояния больного.
При лечении интерферонами альфа описано обострение или возникновение аутоиммунных заболеваний. Необходимо соблюдать осторожность при лечении интерфероном альфа пациентов с хроническим гепатитом с аутоиммунными заболеваниями в анамнезе. Каждого больного, у которого во время терапии появляются патологические изменения функциональных печеночных проб, необходимо тщательно наблюдать и при необходимости отменить препарат.
Терапия интерферонами альфа редко ассоциируется с возникновением или обострением псориаза.
Рекомендуется тщательное периодическое психоневрологическое обследование всех больных. Редко у больных отмечали суицидальные попытки; в таких случаях терапию следует прекратить. До начала лечения необходимо информировать пациентов о возможности развития депрессии, а пациенты должны немедленно сообщать врачу о любом признаке депрессии; в случае развития депрессии необходима консультация психиатра и решение вопроса о целесообразности отмены терапии.
С исключительной осторожностью следует применять у больных с тяжелой миелосупрессией, поскольку препарат угнетает костный мозг, вызывая уменьшение количества лейкоцитов (особенно гранулоцитов), тромбоцитов и реже — снижение уровня гемоглобина. Это может приводить к повышенному риску инфекции или кровотечения. Необходимо внимательно следить за этими изменениями и проводить больным развернутые анализы крови до начала лечения и регулярно в его процессе.
Лихорадка может быть ассоциирована с гриппоподобным синдромом, который часто наблюдается при терапии интерферонами. При персистирующей лихорадке, особенно у пациентов с нейтропенией, следует исключать инфекцию (бактериальную, вирусную, грибковую). При возникновении тяжелых инфекционных осложнений следует отменить интерферон и назначить соответствующую терапию.
Пациентам с сахарным диабетом, АГ перед назначением терапии необходимо провести офтальмологическое обследование для выявления патологии глазного дна. При появлении жалоб на ухудшение остроты зрения или сужение полей зрения терапию следует отменить и повторить обследование.
У больных после трансплантации (например почки или костного мозга) медикаментозная иммуносупрессия может быть менее эффективной, поскольку интерфероны оказывают стимулирующее воздействие на иммунную систему.
При наличии клинической симптоматики гипергликемии необходим контроль уровня глюкозы в крови и соответствующее наблюдение. Больным сахарным диабетом может потребоваться коррекция дозы гипогликемических препаратов.
Указания на прямое кардиотоксическое действие средства отсутствуют, однако существует вероятность, что острые, самостоятельно исчезающие токсические эффекты (гипертермия, озноб), которые часто сопровождают лечение, могут вызвать обострение имеющихся сердечных заболеваний.
В случаях развития анафилактических реакций препарат отменяют и немедленно назначают соответствующую медикаментозную терапию. Преходящая сыпь не требует отмены терапии.
При проведении комбинированной терапии с рибавирином необходимо учитывать меры предосторожности для рибавирина.
В зависимости от режима дозирования и индивидуальной чувствительности может оказывать действие на скорость реакции, способность к потенциально опасным видам деятельности, включая вождение транспортных средств, работу с машинами и механизмами.
Применение препарата в период беременности оправдано только в том случае, если польза от проводимой терапии превышает возможный риск для плода.
с осторожностью следует применять интерферон альфа одновременно с наркотическими, снотворными и седативными средствами.
Лекарственное взаимодействие между интерфероном альфа и другими лекарственными средствами полностью не изучено. Следует с осторожностью применять в комбинации с препаратами, которые потенциально оказывают миелосупрессивный эффект.
При одновременном применении с зидовудином могут отмечать синергическое отрицательное влияние на количество лейкоцитов. У пациентов, получавших такую терапию, более частые дозозависимые случаи нейтропении, чем ожидалось при монотерапии зидовудином.
Интерфероны могут влиять на окислительные метаболические процессы. Это следует учитывать при сочетанном применении препаратов, метаболизирующихся таким способом, например, производные ксантина — теофиллин и аминофиллин. При одновременном применении с теофиллином следует контролировать концентрацию последнего в плазме крови и при необходимости корригировать дозу.
Чаще о возникновении легочных инфильтратов, пневмонитов и пневмоний сообщалось на фоне применения Шосайкото одновременно с интерфероном альфа.
Применение в комбинации с другими химиотерапевтическими препаратами (например Ara-С, циклофосфамидом, доксорубицином, тенипозидом) повышает риск развития токсических эффектов (их тяжести и продолжительности).
не описана.