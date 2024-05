хронический гепатит В. Рекомендуемая доза составляет 30–35 млн ME/нед п/к или в/м как по 5 млн ME каждый день, так и по 10 млн ME 3 раза в неделю (через день) на протяжении 16–24 нед. Дети (от 1 года до 17 лет): рекомендуемая доза составляет 3 млн МЕ/м2 поверхности тела 3 раза в неделю (через день) на протяжении 1-й недели лечения с последующим повышением дозы до 6 млн МЕ/м2 3 раза в неделю (максимальная доза — 10 млн ME 3 раза в неделю) п/к на протяжении 16–24 нед.

Хронический гепатит С. Назначают взрослым в дозе 3 млн ME 3 раза в неделю (через день) п/к в качестве монотерапии или в комбинации с рибавирином.

Хронический гепатит Дельта. Назначают п/к в начальной дозе 5 млн МЕ/м2 3 раза в неделю в течение 3–4 мес. Иногда может быть показан и более длительный срок лечения. Дозирование может быть изменено в соответствии с переносимостью препарата пациентом.

Ларингеальный папилломатоз. После хирургического (лазерного) удаления опухолевой ткани рекомендуемая доза р-ра вещества составляет 3 млн МЕ/м2 3 раза в неделю (через день) п/к. Дозирование может быть изменено в соответствии с переносимостью препарата пациентом. Достижение ответа на лечение может потребовать проведения курса лечения >6 мес.

Волосатоклеточный лейкоз. Рекомендуемая доза составляет 2 млн МЕ/м2 3 раза в неделю (через день) п/к или в/м. Дозирование может быть изменено в соответствии с переносимостью препарата пациентом.

ХМЛ. Рекомендуемая доза составляет 4–5 млн МЕ/м2 п/к ежедневно. Для поддержания контроля за количеством лейкоцитов может понадобиться интервал 5–10 млн МЕ/м2/сут. Когда контроль за количеством лейкоцитов будет достигнут, для поддержания гематологической ремиссии следует применять максимально переносимую дозу (4–10 млн МЕ/м2 ежедневно). Применение вещества следует отменить через 8–12 нед лечения, если до этого времени не будут достигнуты по крайней мере частичная гематологическая ремиссия или клинически значимое уменьшение количества лейкоцитов.

Тромбоцитоз у пациентов с ХМЛ. Рекомендуемая доза такая же, как и при лечении ХМЛ. Изменение дозы осуществляется под контролем количества лейкоцитов и тромбоцитов.

Множественная миелома. Поддерживающая терапия: пациентам, у которых вследствие проведенной индукционной химиотерапии достигнута фаза плато, интерферон альфа можно применять в виде монотерапии в дозе 3–5 млн МЕ/м2 3 раза в неделю п/к.

Неходжкинская лимфома. В сочетании с химиотерапией средство могут применять п/к в дозе 5 млн ME 3 раза в неделю (через день).

СПИД-обусловленная саркома Капоши. Оптимальный режим дозирования не установлен.

Продемонстрирована эффективность вещества в дозе 30 млн МЕ/м2 3–5 раз в неделю п/к или в/м. Более низкие дозы (например 10–12 млн МЕ/м2/сут) также могут быть применены без заметного снижения эффективности.

Почечно-клеточная карцинома. Оптимальная доза и схема применения не установлены. Средство применяли как в/в, так и п/к в дозах 3–30 млн МЕ/м2 3–5 раз в неделю или каждый день. Максимальный эффект отмечали при п/к введении в дозе 3–10 млн МЕ/м2 3 раза в неделю.

Карциноидные опухоли. Стандартная доза составляет 5 млн ME (3–9 млн ME) п/к 3 раза в неделю (через день). У пациентов с распространенным процессом может потребоваться применение дозы до 5 млн ME ежедневно. При хирургическом лечении терапию временно приостанавливают — на время операции и восстановительного периода. Терапию средством продолжают до тех пор, пока отмечают клинический ответ на лечение интерфероном альфа-2b.

Метастазирующие карциноидные опухоли (панкреатические эндокринные опухоли). Терапевтическая эффективность показана у пациентов с метастазирующими карциноидными опухолями и карциноидным синдромом при п/к введении в дозе 3–4 млн МЕ/м2 каждый день или через день и затем 3 раза в неделю начиная с 2 млн МЕ/м2 и повышая до 3; 5; 7 и 10 млн МЕ/м2 через 2-недельные интервалы в зависимости от проявлений токсичности. У пациентов, получавших терапию в течение 6 мес 2 млн МЕ/м2 п/к каждый день на протяжении 3 первых дней и далее по 5 млн МЕ/м2 3 раза в неделю п/к, примерно в 50% случаев выявляли объективные признаки эффективности при длительном лечении.

Злокачественная меланома. Для индукции ремиссии вводят в/в в дозе 20 млн МЕ/м2/сут 5 раз в неделю в течение 4 нед с последующей поддерживающей дозой 10 млн МЕ/м2 п/к 3 раза в неделю (через день) в течение 48 нед.

Вирусное поражение глаз. Препарат в форме глазных капель закапывают по 2 капли в конъюнктивальный мешок пораженного глаза каждые 2 ч, но не менее 6 раз в сутки. С уменьшением выраженности симптомов заболевания объем инстилляций можно уменьшить до 1 капли. Курс лечения составляет 7–10 дней.

Профилактика и лечение ОРВИ, простудных заболеваний. По 1–3 капли (1–3 впрыскивания спрея) интраназально/в каждый глаз 3–6 раз в сутки в зависимости от возраста пациента. Длительность применения зависит от выраженности симптомов.

Мазь. При лечении герпетических поражений мазь наносится на пораженные участки кожи и слизистые оболочки тонким слоем 2 раза в сутки с интервалом в 12 ч. Курс лечения составляет 3–5 дней (до полного исчезновения нарушений целостности кожного покрова и слизистых оболочек).

Для профилактики острых респираторных заболеваний и гриппа смазывают мазью носовые ходы 2 раза в сутки в течение 1-й и 3-й недели курса, на 2-й неделе делают перерыв. Длительность применения — весь период эпидемии острых респираторных заболеваний.

Суппозитории. По 1 суппозиторию ректально 1–2 раза в сутки. Курс лечения — 5–10 дней. Длительность реабилитационной терапии у детей, у которых часто возникают рецидивирующие вирусно-бактериальные инфекции респираторного тракта, ЛОР-органов, рецидивирующий герпес 1-го типа — 2 мес.