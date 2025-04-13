Альфарекин® суппозитории (Alfarecin suppositories)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 439 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1037,60
Экономия при брони: -36,80 грн
1000,80 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
628,90
Экономия при брони: -19,70 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
0.9 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
643,65
Экономия при брони: -27,13 грн
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
993,59
Экономия при брони: -48,84 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
326,37
Экономия при брони: -17,63 грн
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1007,61
Экономия при брони: -64,72 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
514,35
Экономия при брони: -17,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
633,32
Экономия при брони: -27,45 грн
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1039,57
Экономия при брони: -45,05 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
639,76
Экономия при брони: -19,19 грн
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
981,38
Экономия при брони: -29,44 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
940,68
Экономия при брони: -40,59 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
639,70
Экономия при брони: -22,90 грн
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1091,40
Экономия при брони: -90,60 грн
1000,80 грн