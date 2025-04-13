Альфарекин® суппозитории (Alfarecin suppositories)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 136 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
629,77
Экономия при брони: -20,24 грн
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1027,22
Экономия при брони: -33,01 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 37 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
597,13
Экономия при брони: -38,59 грн
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1047,46
Экономия при брони: -63,56 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1028,70
Экономия при брони: -29,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
314,45
Экономия при брони: -8,40 грн
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1037,60
Экономия при брони: -38,80 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Первая аптека
Открыто
Закроется через 37 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1090,40
Экономия при брони: -91,60 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
624,89
Экономия при брони: -60,97 грн
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1000,53
Экономия при брони: -58,59 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
615,22
Экономия при брони: -28,64 грн
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1050,49
Экономия при брони: -59,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
654,66
Экономия при брони: -37,90 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
672,30
Экономия при брони: -60,20 грн
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1091,40
Экономия при брони: -92,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 38
1.7 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 37 мин
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА