Альфарекин® суппозитории (Alfarecin suppositories)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
693,82
Экономия при брони: -31,27 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1091,40
Экономия при брони: -96,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
610,70
Экономия при брони: -49,35 грн
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1015,34
Экономия при брони: -112,02 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1037,60
Экономия при брони: -43,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
700,76
Экономия при брони: -37,85 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
611,56
Экономия при брони: -50,21 грн
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1023,17
Экономия при брони: -78,04 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1037,10
Экономия при брони: -42,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1033,64
Экономия при брони: -39,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1039,99
Экономия при брони: -46,02 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1090,40
Экономия при брони: -95,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
951,15
Экономия при брони: -59,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
638,61
Экономия при брони: -21,48 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1037,10
Экономия при брони: -42,60 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
628,30
Экономия при брони: -16,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1090,40
Экономия при брони: -95,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
640,20
Экономия при брони: -23,08 грн
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1031,28
Экономия при брони: -37,18 грн