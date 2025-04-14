Альфарекин® суппозитории (Alfarecin suppositories)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 136 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
597,50
Экономия при брони: -25,69 грн
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
903,84
Экономия при брони: -36,98 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
592,56
Экономия при брони: -50,93 грн
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
929,43
Экономия при брони: -30,98 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1028,70
Экономия при брони: -37,80 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
988,40
Экономия при брони: -65,84 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
609,75
Экономия при брони: -18,28 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
613,65
Экономия при брони: -22,18 грн
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1032,02
Экономия при брони: -37,30 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
628,90
Экономия при брони: -19,50 грн
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1097,00
Экономия при брони: -106,10 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
533,75
Экономия при брони: -26,34 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
631,14
Экономия при брони: -32,15 грн
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1023,24
Экономия при брони: -52,12 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
607,51
Экономия при брони: -22,82 грн
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
485,20
Экономия при брони: -17,18 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1003,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1003,00 грн
Аптека
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1034,92
Экономия при брони: -40,28 грн