Альфарекин® суппозитории (Alfarecin suppositories)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 149 аптеках в Днепр
Не болей
Открыто
Закроется через 6 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
655,75
Экономия при брони: -129,25 грн
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1059,24
Экономия при брони: -68,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1018,40
Экономия при брони: -66,32 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1028,70
Экономия при брони: -75,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
628,90
Экономия при брони: -41,00 грн
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1090,40
Экономия при брони: -136,80 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 6 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1029,60
Экономия при брони: -76,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1037,77
Экономия при брони: -36,99 грн
1000,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1057,11
Экономия при брони: -56,33 грн
1000,78 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1016,34
Экономия при брони: -40,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1007,61
Экономия при брони: -58,68 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 6 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Не болей
Открыто
Закроется через 6 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1010,37
Экономия при брони: -33,69 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 6 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
637,49
Экономия при брони: -35,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 36 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 4
3.8 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 6 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1018,20
Экономия при брони: -82,01 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 6 мин
Днепр, ул. Мониторная, 2
4.2 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1012,10
Экономия при брони: -63,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
634,51
Экономия при брони: -42,33 грн
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
963,52
Экономия при брони: -62,59 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
594,00
Экономия при брони: -67,00 грн
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
964,00
Экономия при брони: -125,00 грн