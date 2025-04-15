Альфарекин® суппозитории (Alfarecin suppositories)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 118 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
314,45
Экономия при брони: -51,95 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
642,60
Экономия при брони: -116,27 грн
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
638,08
Экономия при брони: -28,99 грн
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1049,70
Экономия при брони: -55,50 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
594,00
Экономия при брони: -69,00 грн
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
964,00
Экономия при брони: -125,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
594,00
Экономия при брони: -67,00 грн
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
964,00
Экономия при брони: -54,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
651,60
Экономия при брони: -70,80 грн
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1090,40
Экономия при брони: -117,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
583,51
Экономия при брони: -20,73 грн
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1028,70
Экономия при брони: -55,70 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
603,75
Экономия при брони: -30,28 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
594,63
Экономия при брони: -71,34 грн
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1002,93
Экономия при брони: -91,22 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
647,91
Экономия при брони: -36,73 грн
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
991,79
Экономия при брони: -54,76 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1020,21
Экономия при брони: -97,14 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
594,00
Экономия при брони: -69,00 грн
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
964,00
Экономия при брони: -125,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Народная аптека
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
964,00
Экономия при брони: -125,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
638,16
Экономия при брони: -25,42 грн
Аптеки 24 часа
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
610,00
Экономия при брони: -85,00 грн
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
998,00
Экономия при брони: -159,00 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
603,51
Экономия при брони: -42,84 грн
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1062,69
Экономия при брони: -89,44 грн