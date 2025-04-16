Альфарекин® суппозитории (Alfarecin suppositories)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1081,12
Экономия при брони: -35,14 грн
1045,98 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1054,70
Экономия при брони: -55,46 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
621,01
Экономия при брони: -60,07 грн
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1014,03
Экономия при брони: -65,71 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1028,70
Экономия при брони: -39,10 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
655,17
Экономия при брони: -39,06 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1044,83
Экономия при брони: -85,90 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
633,49
Экономия при брони: -23,37 грн
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
988,25
Экономия при брони: -38,15 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
628,90
Экономия при брони: -26,20 грн
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1028,70
Экономия при брони: -39,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
651,04
Экономия при брони: -34,93 грн
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1008,09
Экономия при брони: -59,09 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
562,27
Экономия при брони: -21,92 грн
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
973,08
Экономия при брони: -36,37 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1042,67
Экономия при брони: -48,04 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1037,60
Экономия при брони: -48,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
644,40
Экономия при брони: -19,44 грн
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
977,99
Экономия при брони: -29,50 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
595,91
Экономия при брони: -37,52 грн
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1015,53
Экономия при брони: -67,04 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
644,57
Экономия при брони: -28,46 грн
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
992,31
Экономия при брони: -43,82 грн