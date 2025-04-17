Альфарекин® суппозитории (Alfarecin suppositories)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 34 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1028,70
Экономия при брони: -127,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
657,87
Экономия при брони: -40,67 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1013,19
Экономия при брони: -84,00 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
637,69
Экономия при брони: -20,13 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
627,53
Экономия при брони: -22,16 грн
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
909,93
Экономия при брони: -33,16 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 1000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
605,82
Экономия при брони: -36,30 грн
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1028,24
Экономия при брони: -82,85 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Альфарекин® суппозитории ректальные 3000000 МЕ стрип №10
ВАЛАРТИН ФАРМА